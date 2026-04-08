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'धुरंधर' स्क्रिप्ट विवाद: कोर्ट ने संतोष कुमार को लगाई फटकार, अगली सुनवाई तक मुंह बंद करने का दिया आदेश

मुंबई: रणवीर सिंह और आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म की सफलता के बीच संतोष कुमार नाम के एक फिल्ममेकर ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस की और स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप लगाया. यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा. आज, 8 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने उनकी धुरंधर की स्क्रिप्ट उनसे चुराई है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (8 अप्रैल) को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें फिल्ममेकर संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की स्क्रिप्ट कॉपी की है.

यह आदेश जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने धर के मानहानि के केस की सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें आदित्य धर ने दावा किया था कि कुमार के बार-बार आरोप लगाने से उनकी प्रोफेशनल रेप्युटेशन को नुकसान हो रहा है. अपनी अंतरिम राहत में, कोर्ट ने कहा कि आदित्य धर ने आरोपों के खिलाफ प्रोटेक्शन के अपने अनुरोध का समर्थन करते हुए एक प्राइमा फेसी केस बनाया था.

कोर्ट ने कहा, 'अगली तारीख तक, डिफेंडेंट (संतोष कुमार) को ( आदित्य धर द्वारा दायर) मुकदमे में बताए गए शब्दों और टिप्पणियों और इसी तरह के सभी दूसरे आरोपों को दोहराने से रोका जाएगा.' बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की.