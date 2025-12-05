ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर': दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह की फिल्म का किया रिव्यू, बोली- हर मिनट...

दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का रिव्यू सोशल मीडिया पर साझा किया है. आइए जानें दीपिका को कैसी फिल्म कैसी लगी.

dhurandhar review of Deepika Padukone
'धुरंधर'/दीपिका पादुकोण (Poster/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर आज, 5 दिंसबर को सिनेमाघरों में उतर गई है. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. शुरुआती रिव्यू इसे देखने लायक बता रहे हैं. इस फिल्म की ऑडियंस इसके हॉलीवुड-स्टाइल स्केल और विजुअल एम्बिशन की तारीफ कर रही है. ऑडियंस में एक्ट्रेस और रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं, जो एक्टर पर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं.

आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह अहम भूमिका में है. वहीं फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन भी हैं. यह दिसंबर 1999 में हुए कंधार हाईजैकिंग की घटना पर आधारित है. फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर की तारीफ कर रहे हैं. अब, दीपिका पादुकोण ने भी फिल्म पर अपने विचार शेयर किए हैं.

फिल्म देखने के तुरंत बाद दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पति के लिए एक शानदार नोट पोस्ट किया है. धुरंधर का पोस्टर शेयर करते हुए दीपिका ने नोट में लिखा है, 'धुरंधर देख ली है और इसके 3.36 घंटे का हर मिनट इसके लायक है. तो खुद पर एक एहसान करो और अभी सिनेमा हॉल जाओ.'

Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण का पोस्ट (Instagram)

दीपिका ने स्टार पति रणवीर की तारीफ करते हुए आगे लिखा, 'मुझे तुम पर बहुत गर्व है, रणवीर सिंह'. उन्होंने इसे एक किस वाली इमोजी के साथ जोड़ा है. उन्होंने फिल्म की रिलीज पर पूरी कास्ट और क्रू को भी बधाई देते हुए आखिरी में लिखा है, 'पूरी कास्ट और क्रू को बधाई.'

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 5 दिसंबर की शाम 8 बजे तक बॉक्स ऑफिस पर 21.77 करोड़ रुपये कमाए हैं. उम्मीद है कि रात का शो खत्म होने तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी बढ़ सकता है. हालांकि ट्रेंड एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि धुरंधर पहले दिन करीब 24 से 25 करोड़ रुपये कमा सकती है. फाइनल रिपोर्ट देखने के लिए हमें दिन खत्म होने का इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE
DEEPIKA PADUKONE DHURANDHAR REVIEW
DHURANDHAR REVIEW
दीपिका पादुकोण धुरंधर रिव्यू
DHURANDHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.