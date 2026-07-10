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'धुरंधर' जापान में हुई रिलीज, रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर जापानियों में दिखा तगड़ा क्रेज

जापान में हिंदी फिल्मों का बाजार बढ़ रहा है. पहले भी कई भारतीय फिल्में रिलीज हुईं, जिन्हें जापानी दर्शकों से खूब प्यार मिला है.

Dhurandhar Released in Japan
'धुरंधर' जापान में हुई रिलीज (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (2025) डोमेस्टिक और ओवरसीज, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा चुकी है और आज 10 जुलाई को धुरंधर जापान में रिलीज हो चुकी है. जापान में धुरंधर को लेकर तगड़ा क्रेज है और लोग इस भारतीय ब्लॉकबस्टर को देखने के लिए बेताब है.

जापान में हिंदी फिल्मों का बाजार लगातार बढ़ रहा है. यहां पहले भी कई भारतीय फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें जापानी दर्शकों से खूब सारा प्यार मिला है. जापान में '3 इडियट्स', 'इंग्लिश विंग्लिश', 'आरआरआर', 'बाहुबली' जैसी कई हिट फिल्मों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है. वहीं, बॉलीवुड की अगली रिलीज 'धुरंधर' रणवीर और आदित्य के लिए जापान में नए फॉलोअर्स बनाने जा रही है. जापान में हुई कमाई से फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बढ़ने वाला है. बता दें, 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

अब धुरंधर जापान में कितना कलेक्शन करती है, इस पर मेकर्स की नजर बनी हुई है. बता दें, बीती 29 अप्रैल 2026 को जियो स्टूडियो ने 'धुरंधर' का नया पोस्टर साझा करते हुए एलान किया था कि 'धुरंधर' 10 जुलाई, 2026 को जापान में रिलीज होगी और आज वो दिन आ ही गया. मेकर्स ने जापानी भाषा में पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'अब जापान के लिए 'धुरंधर' की एनर्जी का अनुभव करने का समय आ गया है. 10.7.2026 को पूरे जापान के सिनेमाघरों में आ रही है.'

आदित्य धर की स्पाई एक्शन एंटरटेनर धुरंधर की पहली किस्त 5 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज हुई और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1328 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह उत्तरी अमेरिका में अब तक की नंबर 1 हिंदी फिल्म बन गई है, साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी, और यूके में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक रही.

आदित्य की 'धुरंधर' टीम में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पैंडोर जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 19 मार्च को दुनिया भर में धुरंधर का दूसरा पार्ट, जिसका नाम 'धुरंधर: द रिवेंज' है, रिलीज किया. जो बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरी.

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