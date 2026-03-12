ETV Bharat / entertainment

आदित्य धर के बर्थडे पर फैंस को तोहफा, सीक्वल से पहले 500 स्क्रीन्स पर फिर से धूम मचाएगी 'धुरंधर'

गुरुवार को गामी गौतम ने अपने पति-डायरेक्टर आदित्य धर को दिल छू लेने वाले नोट के साथ बर्थडे विश किया. उन्होंने आदित्य के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'काश मेरे पास इतने शब्द होते कि मैं बता पाती कि तुम मेरे लिए क्या हो… मेरे इकलौते, आदित्य. हैप्पी बर्थडे, लव.'

हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर आदित्य धर आज, 12 मार्च को अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर उनकी स्टार वाइफ गामी गौतम ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. वहीं, फैंस को भी फिल्ममेकर की ओर से एक तोहफा मिला है. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है. धुरंधर, अपने पार्ट-2 से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी. तो आइए जानते हैं कि आदित्य धर की निर्देशित फिल्म धुरंधर कब री-रिलीज हो रही है.

पहली तस्वीर में पहाड़ों के बीच खुले आसमानों के बीच खुशी के पल जीते दिख रहे हैं. यामी ने पिंक शर्ट और ब्लैक सनग्लासेस कैरी करते हुए दिख रही है, जबकि आदित्य ने ब्लैक टी-शर्ट, कैप और सनग्लासेस में काफी कूल दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में दोनों को जिम में देखा जा सकता है, जहां वे मेरर फोटो क्लिक करते हुए दिख रहे हैं.

'धुरंधर' री-रिलीज

ट्रेड एनालिस्ट सुमित कडेल ने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर' की री-रिलीज के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, ''धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज से पहले, जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज 13 मार्च को दुनिया भर में 500 स्क्रीन्स पर धुरंधर को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने के लिए तैयार हैं. (250 इंडिया और 250 ओवरसीज). फैंस को एक बार फिर बड़े पर्दे पर इस ब्लॉकबस्टर को देखने का मौका मिलेगा और पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाइए, जो 18 मार्च को थिएटर्स में आएगा.'

सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर 13 मार्च से दुनिया भर में 500 स्क्रीन पर री-रिलीज होगी. अपडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट के बीच बराबर बंटवारा किया गया है. 500 स्क्रीन में से 250 भारतीय मार्केट के लिए हैं, जबकि बाकी 250 स्क्रीन इंटरनेशनल को कवर करेंगी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में 185 स्क्रीन का बड़ा कंसंट्रेशन शामिल है.

'धुरंधर' कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर ने दुनिया भर में 1,305.35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस आंकड़े में भारत की ग्रॉस कमाई 1,005.85 करोड़ रुपये और ओवरसीज से 299.50 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है. घरेलू नेट कमाई के मामले में, फिल्म ने 838.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.