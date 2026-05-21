ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' की OTT रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देखें रणवीर सिंह की स्पाई ड्रामा फिल्म

'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' की रिलीज डेट आ गई हैं. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट की जानकारी साझा की है.

Dhurandhar Raw & Undekha
'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने और भारत की सबसे बड़ी थिएटर हिट फिल्मों में से एक बनने के बाद, रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' अब अपने "रॉ और अनदेखा" वर्शन की स्ट्रीमिंग की तैयारी कर रही है. मेकर्स ने पार्ट 2 का 'रॉ एंड अनदेखा' दिखाने से पहले धुरंधर का 'रॉ एंड अनदेखा' वर्शन का एलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर रॉ एंड अनदेखा की ओटीटी रिलीज के बारे में अपडेट साझा किया है. इसमें दर्शकों फिल्म का बिना सेंसर वाला कट देखने को मिलेगा, साथ ही कुछ ऐसे पल भी दिखाए जाएंगे जो खास तौर पर स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए ही बनाए गए हैं.

यह कदम फिल्म के सफर का अगला पड़ाव है, जो इसकी रिकॉर्ड तोड़ थिएटर रिलीज और ओटीटी पर रिलीज के बाद आया है. फिल्म बनाने वालों का मकसद ओटीटी पर इसके सीक्वल की रिलीज से पहले इसकी लोकप्रियता का फायदा उठाना है.

मेकर्स के अनाउंसमेंट के अनुसार, रॉ एंड अनदेखा वर्शन 22 मई से जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स दोनो पर स्ट्रीम होगा. इन दोनों प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को शो का बिना सेंसर वाला कट देखने को मिलेगा. इस स्ट्रीमिंग वर्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह उन दर्शकों को, जो फिल्म को दोबारा देख रहे हैं, और उन दर्शकों को भी, जो इसे पहली बार देख रहे हैं, एक ज्यादा इमर्सिव अनुभव दे सके.

प्लेटफॉर्म ने बताया कि यह फिल्म बिल्कुल असली और बिना किसी काट-छांट के रूप में स्ट्रीम होगी, जिसमें ऐसे एडिशनल मोमेंट भी शामिल होंगे जो थिएटर में रिलीज के समय फिल्म में नहीं थे.

इस दूसरे टाइटल का इस्तेमाल एक ज्यादा इंटेंस स्ट्रीमिंग वर्शन की मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें बिना सेंसर वाला कंटेंट और कुछ ऐसे अतिरिक्त सीन शामिल हैं जो थिएटर में रिलीज हुए वर्शन का हिस्सा नहीं थे. ओटीटी वर्शन की अवधि लगभग 3 घंटे 25 मिनट है, जो इसे 3 घंटे 32 मिनट वाले सिनेमा वर्शन से लगभग 7 कम बनाती है.

जियो स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत और बी62 स्टूडियो के सहयोग से बनी फिल्म 'धुरंधर' को आदित्य धर ने लिखा है. इतना ही नहीं इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है. इस फिल्म को ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने भी प्रोड्यूस किया है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DHURANDHAR RAW AND UNDEKHA OTT
DHURANDHAR RAW UNDEKHA OTT RELEASE
DHURANDHAR RAW AND UNDEKHA
धुरंधर रॉ एंड अनदेखा ओटीटी रिलीज
DHURANDHAR RAW AND UNDEKHA OTT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.