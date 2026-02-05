ETV Bharat / entertainment

तीन वैनिटी वैन की अफवाहों पर लगा फुलस्टॉप, 'धुरंधर' से सामने आया रणवीर सिंह से जुड़ा पूरा सच

'धुरंधर' ( POSTER )

हैदराबाद: पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर धुरंधर रिलीज़ होने के बाद दर्शकों ने फिल्म के हर छोटे-बड़े पहलू को बारीकी से देखना शुरू कर दिया डायलॉग्स से लेकर बैकग्राउंड और यहाँ तक कि एंड क्रेडिट्स तक. काफी समय से एक्टर्स के एंटॉरज (टीम और सुविधाओं) को लेकर चर्चा होती रही है. पिछले साल खबरें आई थीं कि रणवीर सिंह फिल्मों के लिए तीन वैनिटी वैन लेते हैं। हालांकि इस दावे की कभी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन धुरंधर के क्रेडिट्स के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई. रिपोर्ट्स की मानें तो, असल में इन जानकारियों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है. यह अटकल तब शुरू हुई जब रेडिट पर एक यूजर ने फिल्म के एंड क्रेडिट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें रणवीर के किरदार हम्ज़ा के नाम से तीन वैन लिखी थीं हम्जा वैन, हम्ज़ा स्टाफ वैन और हम्जा नॉर्मल वैन. इससे यह मान लिया गया कि सेट पर रणवीर के लिए कई वैनिटी वैन थीं. इस पर सफाई देते हुए प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यहाँ “वैन” का मतलब वैनिटी वैन नहीं था. ये थाईलैंड शूट के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आम ट्रांसपोर्ट गाड़ियां थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो, 'ये बैंकॉक शूट के दौरान इस्तेमाल की गई थाई वैन थीं, शूटिंग लंबी थी, इसलिए एक वैनिटी और दो गाड़ियां (थाई वैन) अभिनेता, स्टाफ और सामान को अलग-अलग लोकेशंस तक ले जाने के लिए रखी गई थीं'.