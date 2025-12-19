ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाए रणवीर सिंह, कमाई से किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले बने इकलौते इंडियन एक्टर

इस लिस्ट में सबसे ऊपर है पद्मावत ($12.15 मिलियन), जिसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रूप में भारतीय सिनेमा की सबसे बेखौफ और यादगार परफॉर्मेंस में से एक दी. उनका खिलजी खतरनाक, उग्र और बेहद प्रभावशाली था, जो हर सीन में पूरी तरह छाया रहा. रणवीर ने इस किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे जी लिया. उनके इस निडर बदलाव ने दुनियाभर का ध्यान खींचा और मेनस्ट्रीम सिनेमा में विलेन को दिखाने का नजरिया ही बदल दिया.

हैदराबाद: रणवीर सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भी भारतीय अभिनेता नहीं कर पाया. वह अब नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करने वाली तीन फिल्मों वाले अकेले भारतीय अभिनेता बन गए हैं. यह उपलब्धि उनके जबरदस्त ग्लोबल स्टारडम को साफ तौर पर साबित करती है. इस रिकॉर्ड को और भी खास बनाता है यह तथ्य कि यह सफलता सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है. अलग-अलग तरह के किरदार निभाते हुए, अलग-अलग कहानियों के जरिए रणवीर इस मुकाम तक पहुंचे हैं.

इसके बाद आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ($10.59 मिलियन), जिसमें रणवीर सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. रॉकी रंधावा के रूप में उन्होंने पर्दे पर गर्मजोशी, हंसी, भावुकता और दिल से जुड़ी समझ दिखाई. चमकदार मस्ती से लेकर शांत संवेदनशीलता तक, रणवीर की यह परफॉर्मेंस विदेशों में बैठे दर्शकों को भी गहराई से छू गई. इस किरदार के जरिए उन्होंने दिखाया कि पर्दे पर मर्दानगी सिर्फ ज़ोर या सख्ती नहीं, बल्कि भावनाओं, नरमी और सोच की भी हो सकती है. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की कामयाबी ने साबित किया कि रणवीर अपनी सच्चाई और आकर्षण से अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ने की ताकत रखते हैं.

अब धुरंधर ($10 मिलियन से ज़्यादा और अभी भी चल रही) के साथ रणवीर सिंह ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है. हम्जा के किरदार में रणवीर बेहद सधे हुए, गंभीर और गहराई से भरे अभिनय के साथ नजर आ रहे हैं. यह रोल दिखावे से ज्यादा अंदर की भावनाओं की मांग करता है, और रणवीर इसे पूरी शांति और असर के साथ निभाते हैं. उनकी आंखों और ठहराव में छुपा दर्द फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहता है. विदेशों में फिल्म का लगातार अच्छा प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि कहानी में दम है और रणवीर की मौजूदगी स्क्रीन पर पूरी तरह हावी रहती है.

तीन फिल्में. तीन अलग-अलग किरदार और तीनों ने नॉर्थ अमेरिका में 10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की. कहीं वह खतरनाक और बेरहम शासक बने, कहीं दिल से प्यार करने वाले इंसान, और कहीं गंभीर व अंदर से मजबूत किरदार में नजर आए. रणवीर सिंह की यह विविधता सच में कमाल की है. यह सब किस्मत नहीं, बल्कि मेहनत, साहस और लगातार अच्छा काम करने का नतीजा है. इसमें कोई शक नहीं कि रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं और भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में नई पहचान दिला रहे हैं.