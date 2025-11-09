ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' से आर. माधवन का फर्स्ट लुक आउट, पोस्टर देख फैंस का दिमाग घुमा, अजीत डोभाल से हो रही तुलना

कल 8 नवंबर को मेकर्स ने फिल्म से अर्जुन रामपाल के किरदार का पहला लुक जारी किया था, जिससे फिल्म को लेकर फैंस की उत्साह बढ़ गई हैं. वहीं अब, आज, 9 नवंबर तो मेकर्स ने आर. माधवन का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. इस नए लुक के लिए माधवन ने खुद में काफी बदलाव किया है. पोस्टर में आर. माधवन को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है.

मुंबई: बॉलीवुड से अगली बड़ी रिलीज रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'धुरंधर' आ रही है. मेकर्स कुछ दिनों में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं. ट्रेलर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने फिल्म से आर माधवन का फर्स्ट-लुक पोस्टर रिलीज किया है. इससे पहले मेकर्स ने अर्जुन रामपाल का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया था, जो इस आगामी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

पोस्टर को जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'कर्म का सारथी.' पोस्टर में उन्हें एक ग्रे सूट, चश्मा और गंभीर भाव में दिखाया गया है. इस लुक में एक्टर का आगे का बाल गायब है., जिसकी वजह से माधवन लगभग पहचान में नहीं आ रहे हैं. पोस्टर रिलीज होते ही, रणवीर सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी. लुक से प्रभावित होकर, उन्होंने माधवन की हौसलाअफजाई की और एक फायर इमोजी के साथ लिखा, 'मैडी सुप्रीमेसी.'

पोस्टर पर फैंस का रिएक्शन्स (Instagram)

फैंस अटकले लगा रहे हैं कि फिल्म में आर माधवन पूर्व आईपीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का किरदार निभा सकते हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'भारतीय सुपरहीरो और पाकिस्तान के पिता अजीत डोवाल.' एक ने लिखा है, 'अच्छा, अच्छा, अजीत डोभाल जी.' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ग्रेट इंडियन जेम्स बॉन्ड 'भारतीय जासूस अजीत डोवाल" की बायोग्राफी.'

हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, इस पोस्टर के जरिए मेकर्स ने फैंस को ट्रेलर रिलीज की तारीख और समय रिमाइंड कराया है. बता दें, धुरंधर का ट्रेलर 12 नवंबर को दोपहर 12.12 बजे लॉन्च किया जाएगा.

आदित्य धर की लिखित और निर्देशित 'धुरंधर' सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. हालांकि इसकी कहानी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभाएंगे. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं. यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.