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WATCH: आदित्य धर की 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, कहा- मैं ल्यारी का हूं, फिल्म में जो दिखाया वो सब...

'धुरंधर' ( Poster )

हैदराबाद: आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी ने पाकिस्तान में काफी विवाद खड़ा कर दिया है. सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं ने इस जासूसी थ्रिलर की, लियारी शहर के चित्रण को लेकर आलोचना की. इसके जवाब में, सिंध सरकार ने इस हिंदी ब्लॉकबस्टर का मुकाबला करने के लिए 'मेरा लियारी' नाम की एक फिल्म बनाई. अब, 'धुरंधर 2' की रिलीज़ के महीनों बाद, आरिफ अजाकिया नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक पत्रकारिता सम्मेलन में खुलासा किया है कि फिल्म का कंटेंट पूरी तरह से सही था. इतना ही नहीं, इस पत्रकार ने खुद को भारतीय बताया, और इसके लिए अपने माता-पिता के गुजरात के जूनागढ़ से होने का हवाला दिया. 'धुरंधर', जो 2025 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही. इसका सीक्वल इसी साल मार्च में रिलीज हुआ. कराची के लयारी इलाके की असल जिंदगी की घटनाओं और क्राइम सिंडिकेट्स आधारित यह फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. फिल्म पर पक्षपात और प्रोपेगैंडा के आरोपों के बीच, आरिफ आजकिया नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कराची के लियारी इलाके को फिल्म में दिखाए जाने के तरीके का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी असलियत के काफी करीब है. एएनआई द्वारा 'टॉक जर्नलिज्म 2026' से शेयर किए गए एक वीडियो में, आरिफ ने एक बातचीत के दौरान ये बातें कहीं.