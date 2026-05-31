WATCH: आदित्य धर की 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, कहा- मैं ल्यारी का हूं, फिल्म में जो दिखाया वो सब...
आदित्य धर की 'धुरंधर' को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने एक बड़ा दावा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 31, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी ने पाकिस्तान में काफी विवाद खड़ा कर दिया है. सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं ने इस जासूसी थ्रिलर की, लियारी शहर के चित्रण को लेकर आलोचना की. इसके जवाब में, सिंध सरकार ने इस हिंदी ब्लॉकबस्टर का मुकाबला करने के लिए 'मेरा लियारी' नाम की एक फिल्म बनाई. अब, 'धुरंधर 2' की रिलीज़ के महीनों बाद, आरिफ अजाकिया नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक पत्रकारिता सम्मेलन में खुलासा किया है कि फिल्म का कंटेंट पूरी तरह से सही था. इतना ही नहीं, इस पत्रकार ने खुद को भारतीय बताया, और इसके लिए अपने माता-पिता के गुजरात के जूनागढ़ से होने का हवाला दिया.
'धुरंधर', जो 2025 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही. इसका सीक्वल इसी साल मार्च में रिलीज हुआ. कराची के लयारी इलाके की असल जिंदगी की घटनाओं और क्राइम सिंडिकेट्स आधारित यह फिल्म दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.
फिल्म पर पक्षपात और प्रोपेगैंडा के आरोपों के बीच, आरिफ आजकिया नाम के एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कराची के लियारी इलाके को फिल्म में दिखाए जाने के तरीके का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी असलियत के काफी करीब है. एएनआई द्वारा 'टॉक जर्नलिज्म 2026' से शेयर किए गए एक वीडियो में, आरिफ ने एक बातचीत के दौरान ये बातें कहीं.
पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, 'मैं कराची के एक इलाके का मेयर रहा हूं. मैं उस समय चुना गया था, जब 'धुरंधर' बनी थी. मेरा जन्म और पालन-पोषण लियारी में हुआ है, इसलिए मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि जो कुछ भी दिखाया गया था, वह बिल्कुल सही था.' उन्होंने आगे बताया कि हालांकि उनका जन्म कराची में हुआ था, लेकिन उनका परिवार गुजरात से ताल्लुक रखता है. उन्होंने कहा, 'मैं खुद को भारतीय मूल का मानता हूं, पाकिस्तानी नहीं.'
'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, गौरव गेरा, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, दानिश पांडोर, उदयबीर संधू और मानव गोहिल सहित कई अन्य कलाकारों ने अभिनय किया है. यह फिल्म मुख्य अभिनेता रणवीर को जसकीरत सिंह रंगी के इर्द-गिर्द घूमती. जसकीरत एक भारतीय अंडरकवर एजेंट जो एक मिशन पर पाकिस्तान जाता है.
'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2), जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसने दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. यह फिल्म 4 जून को 'रॉ एंड अनदेखा' के साथ भारत में जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.