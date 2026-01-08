ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर': IMPPA की PM मोदी से अपील, UAE समेत खाड़ी देशों में रणवीर सिंह की फिल्म पर लगे बैन पर करें हस्तक्षेप

IMPPA ने संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी देशों में 'धुरंधर' पर 'एकतरफा' प्रतिबंध पर पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है.

Dhurandhar
'धुरंधर' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) ने आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह की अभिनीत फिल्म धुरंधर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. एसोसिएशन ने पीएम मोदी से अपील की है कि वे यूनाइटेड अरब अमीरात और कई दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में हिंदी फिल्म 'धुरंधर' पर लगाए गए बैन के मामले में दखल दें.

यह अपील तब की गई है जब खबर आई है कि भारतीय फिल्म 'धुरंधर' को यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब सहित कई मिडिल ईस्ट देशों में बैन कर दिया गया है. अपने खत में, आईएमपीपीए ने इस बैन को 'एकतरफा और बेवजह' बताया और इस बात पर जोर दिया कि यह फिल्म के प्रोड्यूसर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.

एसोसिएशन ने कहा कि 'धुरंधर' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन मिला है. यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. इसके बावजूद फिल्म को यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब में प्रतिबंधित कर दिया गया है.

पत्र में पीएम मोदी से अपील करते हुए एसोसिएशन ने लिखा है, 'हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब द्वारा फिल्म 'धुरंधर' पर लगाए गए एकतरफा और बेवजह बैन के मामले में दखल दें. '

पत्र में आगे लिखा है, 'हमारे मेंबर प्रोड्यूसर ने यह फिल्म बनाई है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इसे रिलीज किया है. ऊपर बताए गए देशों लगाया गया बैन हमारे सदस्य की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन है, क्योंकि यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.'

आईएमपीपीए ने पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने की रिक्वेस्ट की. पत्र में आगे कहा गया है, 'हम सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, आईएमपीपीए के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस मामले में दखल दें, क्योंकि यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब भारत के दोस्त देश हैं और हम कई सेक्टर्स में उनके साथ रेगुलर बिजनेस करते हैं.'

आखिरी में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए एसोसिएशन ने लिखा है, 'इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत सरकार इन देशों के संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाए और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाए और बैन को जल्द से जल्द हटाया जाए.'

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए मशहूर निर्देशक आदित्य धर की निर्देशित और लिखित 'धुरंधर' एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म कंधार विमान अपहरण, 2001 के संसद हमले और 26/11 मुंबई हमलों जैसी भू-राजनीतिक और आतंकी घटनाओं पर आधारित गुप्त खुफिया अभियानों की कहानी बताती है. बता दें, 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 34 दिन हो गए हैं. इन 34 दिनों में आदित्य धर की फिल्म ने 836.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

