'धुरंधर' का रीवॉच, रणवीर सिंह को बताया GOAT, 10 मिनट के कट्स के बाद भी 'हमजा अली' का जलवा बरकरार
धुरंधर बीती 5 दिसंबर 2025 को थिएटर पर रिलीज हुई थी और आज भी उसकी चर्चा हो रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: ओटीटी पर धुरंधर के स्ट्रीम होते ही फोकस एक बार फिर रणवीर सिंह और फिल्म में उनके दमदार परफॉर्मेंस पर आ गया है. थिएटर रिलीज के दौरान फिल्म ने जबरदस्त असर छोड़ा था, लेकिन डिजिटल डेब्यू के बाद रणवीर की अदाकारी को लेकर तारीफों की नई लहर देखने को मिल रही है. हालांकि, कुछ दर्शक फिल्म में किए गए कट्स से निराश भी हैं. इसके बावजूद कई नेटिजन्स खुलकर मान रहे हैं कि वे खास तौर पर रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस के लिए धुरंधर दोबारा देख रहे हैं.
सोशल मीडिया पर दर्शकों की एक ही राय है. स्क्रीन चाहे बड़ी हो या छोटी, रणवीर का असर बिल्कुल नहीं बदलता, जिन्होंने फिल्म को थिएटर में देखा था, वे अब OTT पर लौटकर उनके किरदार में मौजूद निरंतरता, तीव्रता और गहराई की तारीफ कर रहे हैं, भले ही कुछ कट्स से थोड़ी मायूसी हो.
I watched #Dhurandhar in the theatre and now again on OTT. Honestly, the impact #RanveerSingh brings doesn’t change at all. Same intensity, same goosebumps. Hats off.— ज्योtika (@Joganiyaa_) January 30, 2026
"उस डायलॉग, ‘केंट्रोल करो’ और 26/11 आंखों वाले सीन के लिए फिल्म दोबारा देखे, हां, कुछ कट्स से निराश हूं, लेकिन #RanveerSingh का परफॉर्मेंस GOAT है! क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है! कहां हमजा, कहां बिट्टू, कहां खिलजी! मजा आ गया भाई!"
“मैंने #Dhurandhar थिएटर में देखी थी और अब OTT पर फिर से, सच कहूं तो रणवीर सिंह जो इम्पैक्ट लाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बदलता. वही इंटेंसिटी, वही रोंगटे खड़े कर देने वाला असर. हैट्स ऑफ,
कई नेटिज़न्स ने बताया कि रणवीर का परफॉर्मेंस फिल्म को बार-बार देखने पर मजबूर कर देता है। जो रीवॉच कुछ सीन से शुरू होती है, वो अक्सर पूरी फिल्म पर खत्म होती है—यह दर्शाता है कि पूरी फिल्म में उनकी मौजूदगी कितनी पकड़ बनाती है.
I couldn’t wait to rewatch #Dhurandhar and finished it last night. Akshaye is really good as the villain, but the film ultimately belongs to #Ranveer. Real audience knows!— Mukesh Parmar™ (@mukeshparmar146) January 30, 2026
“#Netflix पर #Dhurandhar बस कुछ सीन दोबारा देखने शुरू की… और पूरी फिल्म फिर से देख डाली, वजह हैं रणवीर सिंह, मजा आ गया बॉस!!”
हालांकि फिल्म में एक मजबूत विलेन भी है, लेकिन नेटिजन्स का मानना है कि आखिरकार कहानी पर रणवीर सिंह ही छा जाते हैं. कई दर्शकों ने कहा कि लीड एक्टर का विलेन को स्पेस देना और फिर भी अपनी मौजूदगी और संयम से फिल्म पर हावी रहना बेहद दुर्लभ है.
Watching #Dhurandhar again made me realise how controlled Ranveer’s performance is. No extra drama, no overacting — just solid craft. How rare is that, ranveer bhai dil khush kar dita tussi!— Kailash Parmar (@imkailashparmar) January 30, 2026
धुरंधर को दोबारा देखने का इंतजार था और कल रात खत्म की. विलेन के रूप में अक्षय बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार फिल्म रणवीर की ही है. असली ऑडियंस जानती है!”
बार-बार देखने पर रणवीर के परफॉर्मेंस की बारीकियां और उभरकर सामने आई हैं—खासतौर पर उनका संयम और तकनीकी सटीकता. #Dhurandhar दोबारा देखकर समझ आया कि रणवीर का परफॉर्मेंस कितना कंट्रोल्ड है. न एक्स्ट्रा ड्रामा, न ओवरएक्टिंग—बस सॉलिड क्राफ्ट, कितना रेयर है ये! रणवीर भाई दिल खुश कर दिता तुसी!”
Theatre or OTT doesn’t matter. #RanveerSingh’s screen presence feels equally powerful. That’s when you know the performance is legit. #Dhurandhar here i come for the 2nd time, for the real hero of the film, for baabaaa!!!— Ashok Bhati (@AshokBhati_) January 30, 2026
कई दर्शकों के लिए अब प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता—रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेज़ेंस हर जगह उतनी ही ताकतवर लगती है, “थिएटर हो या OTT—#RanveerSingh की स्क्रीन प्रेज़ेंस उतनी ही पावरफुल लगती है। तभी पता चलता है कि परफॉर्मेंस कितना असली है। #Dhurandhar दूसरी बार देखने आ रहा हूं—फिल्म के असली हीरो के लिए!”
कुछ नेटिज़न्स ने माना कि दूसरी बार देखने से फिल्म को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया, और यह और पुख्ता हुआ कि धुरंधर की रीढ़ रणवीर का परफॉर्मेंस ही है.
“अगर अब भी आपको नहीं लगता कि #Dhurandhar पूरी तरह #RanveerSingh की फिल्म है, तो एक रीवॉच कर लीजिए. मेरा तो नजरिया बदल गया. दर्शक यह भी सराह रहे हैं कि रणवीर को बखूबी पता है कब परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है और कब थामना ह. एक ऐसा संतुलन जो उन्हें समकालीन कलाकारों से अलग बनाता है.
“#RanveerSingh को बिल्कुल पता है कहां रुकना है और कहां पुश करना है. यह बैलेंस बहुत रेयर है और #Dhurandhar में हर जगह दिखता है. किल्ड इट बाबा. OTT पर धुरंधर की रफ्तार बढ़ने के साथ, नेटिज़न्स इस बात पर सहमत हैं कि यह फिल्म ऐसे परफॉर्मेंस के दम पर चल रही है, जो बार-बार देखने पर और भी निखरता है.
“#Dhurandhar दो बार देखने के बाद एक बात साफ है—यह फिल्म एक सच्चे कलाकार द्वारा लीड की गई है, जो अपने किरदार को अंदर-बाहर से समझता है, और वो हैं #RanveerSingh!”
दर्शकों द्वारा खास तौर पर उनके लिए फिल्म को दोबारा देखे जाने के साथ, रणवीर सिंह का OTT रन उनकी पीढ़ी के सबसे चर्चित कलाकारों में उनकी जगह को और पुख्ता करता है. धुरंधर के साथ पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुके रणवीर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत साबित कर दी है. अब धुरंधर: द रिवेंज (पार्ट 2) की आने वाली रिलीज को लेकर ट्रेड और फैंस का मानना है कि अगर सीक्वल ने इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया, तो रणवीर सिंह स्टारडम के एक निर्विवाद स्तर पर पहुंच सकते हैं—और तब यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या कोई उनकी बराबरी कर पाएगा?