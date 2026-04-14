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'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने रचा इतिहास, बनाया कमाई का महा-रिकॉर्ड, 'बाहुबली', 'पुष्पा' को पछाड़ा, SRK, सलमान-आमिर दूर-दूर तक नहीं

आपको बता दें, आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, आर माधवन और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म धुरंधर बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये कमाकर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म का टैग अपने नाम कर लिया था. ऐसा कर रणवीर सिंह ने शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा था. शाहरुख खान की इन दोनों ही फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इसी के साथ धुरंधर ने 1200-1200 करोड़ रुपये कमाने वाली साउथ फिल्में केजीएफ और आरआरआर को भी पीछे छोड़ दिया था.

हैदराबाद: रणवीर सिंह ने अपनी धुरंधर फ्रेंचाइजी से वो इतिहास रच दिया है, जो इंडियन सिनेमा में आज तक कोई सुपरस्टार नहीं कर पाया है. रणवीर सिंह इंडियन सिनेमा के ऐसे स्टार बन गए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और साउथ सिनेमा में प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम चरण, रॉकिंग स्टार यश और महेश बाबू के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. दरअसल, धुरंधर फ्रेंचाइजी से रणवीर सिंह ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ने के लिए एस.एस राजामौली जैसे दिग्गज डायरेक्टर को बाहुबली जैसी दो और फिल्में बनानी पड़ेंगी. चलिए जानते हैं आखिर रणवीर सिंह ने ऐसा क्या कीर्तिमान बनाया है.

अब जब बीती 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज हुई, तो इसने बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला. 145 करोड़ रुपये से ओपनिंग करने वाली धुरंधर 2 अपनी रिलीज के 26 दिन पूरे कर चुकी है. फिल्म ने इन 26 दिनों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. इस तरह धुरंधर फ्रेंचाइजी ने कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस रेस में वह बहुत आगे निकल चुकी है.

किन फिल्मों को छोड़ा पीछे?

धुरंधर 2 ने इस लिस्ट में प्रभास की बाहुबली, अल्लू अर्जुन की पुष्पा, रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ और ऋषभ शेट्टी स्टार कांतारा फ्रेंचाइजी को पीछे छोड़ दिया है. बाहुबली (2015) ने वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये और बाहुबली 2 ने 1810 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसी के चलते बाहुबली फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड 2410 करोड़ रुपये कमाए. पुष्पा- द राइज (2021) ने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ रुपये और पुष्पा 2 (2024) ने वर्ल्डवाइड 1742 करोड़ रुपये कमाए. पुष्पा फ्रेंचाइजी का कुल कलेक्शन 2092 करोड़ रुपये हो गया. केजीएफ स्टार यश की केजीएफ ने 250 करोड़ रुपये और केजीएफ 2 ने 1250 करोड़ रुपये कमाए थे. केजीएफ फ्रेंचाइजी ने कुल 1500 करोड़ रुपये कमाए. ऋषभ शेट्टी की कांतारा ने 400 करोड़ रुपये और कांतारा 2 ने 850 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ऐसे में कांतारा फ्रेंचाइजी ने 1250 करोड़ रुपये कमाए.

अभी इन फिल्मों के पार्ट 2 आना बाकी

वहीं, प्रभास की सालार, कल्कि और रणबीर कपूर की एनिमल का सीक्वल आना बाकी है. इन फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये तक का कलेक्शन किया है और उनके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. दूसरी तरफ रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म रामायण के दोनों पार्ट का आना बाकी है. रामायण इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़े बजट (4 हजार करोड़ रुपये) की फिल्म है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह भारत की सबसे कमाऊ फिल्म बनकर उभरेगी. रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज होगा.