WATCH: 'धुंरधर' के फैन हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति, जॉगिंग करते-करते कनाडा के PM संग किया डिस्कस
कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे धुरंधर के बारे में बात करते दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 9:15 PM IST
हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित धुरंधर, जो 5 दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी, आज भी लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. हाल ही में सोशल मीडिय पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रणवीर सिंह की फिल्म पर चर्चा करते दिख रहे हैं.
दरअसल 17 मार्च को फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां डायना कार्नी और सुजैन इनेस-स्टब भी थीं.
No ice-hockey rinks available, so a nice morning run in Hyde Park with Prime minister @MarkJCarney, Diana and Suzanne. pic.twitter.com/frvOts0V6v— Alexander Stubb (@alexstubb) March 17, 2026
इस वीडियो को शेयर करते हुए राष्ट्रपति ने कैप्शन में लिखा है, 'कोई आइस-हॉकी रिंक उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी, डायना और सुजैन के साथ हाइड पार्क में सुबह की एक अच्छी दौड़ लगाई.'
वीडियो में कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति दोनों को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. पीएम कार्नी ने राष्ट्रपति स्टब से पूछा, 'भारत में आपका इंस्टा वाला अनुभव कैसा रहा?'
इस पर फिनलैंड के राष्ट्रपति ने जवाब देते हुए कहा, 'यह बहुत जबरदस्त रहा, खासकर तब जब मैंने कहा कि मैंने धुरंधर देखी है. बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक फिल्म है. लेकिन हां, यह अनुभव बहुत अच्छा रहा.'
'धुरंधर' आदित्य धर की निर्देशित एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंहर, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया है.
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन की. इसने दुनिया भर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की और महीनों तक सिनेमाघरों में चली. 19 मार्च को इस फिल्म का सीक्वल 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो रही है.