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WATCH: 'धुंरधर' के फैन हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति, जॉगिंग करते-करते कनाडा के PM संग किया डिस्कस

कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति/धुरंधर ( ANI )

हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित धुरंधर, जो 5 दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी, आज भी लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. हाल ही में सोशल मीडिय पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रणवीर सिंह की फिल्म पर चर्चा करते दिख रहे हैं. दरअसल 17 मार्च को फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां डायना कार्नी और सुजैन इनेस-स्टब भी थीं. इस वीडियो को शेयर करते हुए राष्ट्रपति ने कैप्शन में लिखा है, 'कोई आइस-हॉकी रिंक उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी, डायना और सुजैन के साथ हाइड पार्क में सुबह की एक अच्छी दौड़ लगाई.'