WATCH: दिल्ली पुलिस का धुरंधर अंदाज, 'रहमान डकैत' के जरिए ड्रग्स के खिलाफ दिया ये दमदार मैसेज
दिल्ली पुलिस ने 'धुरंधर' से अक्षय खन्ना की एंट्री के जरिए मजेदार अंदाज में ड्रग्स के खिलाफ के प्रति जागरूकता फैलाई है.
Published : December 11, 2025 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: धुरंधर से बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की एंट्री सीन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिससे अनगिनत मीम्स, रील्स और रीक्रिएशन बन रहे हैं. इस ट्रेंड में अब दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई है. दिल्ली पुलिस ने एक मजेदार जागरूकता अभियान के साथ इस ट्रेंड को रीक्रिएट किया है और ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत मैसेज दिया गया है.
10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर धुरंधर का क्लिप साझा किया है. वीडियो में, पुलिस ने अक्षय खन्ना की एंट्री क्लिप का इस्तेमाल किया और कैप्शन में लिखा है, 'जब आप नशे में होते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे दिखते हैं.'
Drug’s high might feel real, but it’s an illusion.— Delhi Police (@DelhiPolice) December 10, 2025
Don’t trade your truth for a moment’s delusion!#akshayekhanna#Dhurandhar#trendingreels#trend#DPUpdates pic.twitter.com/WhtfwB4WCq
कुछ सेकंड बाद, एडिट में अक्षय खन्ना की एक दूसरी फिल्म का एक और सीन आता है, जिसमें वह जमीन पर लेटे हुए और चलने की कोशिश करते दिख रहे हैं. इस क्लिप के साथ यह टेक्स्ट आता है, 'लेकिन असल में आप कहां पहुंचते हैं.'
पोस्ट के आखिर में एक कड़ी चेतावनी दी गई है, 'अपनी जिंदगी पर कंट्रोल न खोएं क्योंकि ड्रग्स सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं.' इस क्लिप को साझा करते हुए लिखा है, 'ड्रग का नशा असली लग सकता है, लेकिन यह एक भ्रम है. एक पल के धोखे के लिए अपनी सच्चाई का सौदा न करें.' कई यूजर्स ने कमेंट किया कि ऐसी मजेदार पोस्ट जागरूकता फैलाने में ज्यादा असरदार होती हैं, खासकर युवा लोगों के बीच.
एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'जिसने भी यह वीडियो बनाया है, उसे प्रमोशन मिलना चाहिए. जिस तरह से आपने चीजों को जोड़ा है, वह कमाल है.' एक ने लिखा है, '(ड्रग्स का) पूरे नर्वस सिस्टम पर बुरा असर होता है. दिल्ली पुलिस को सलाम.' अन्य लोगों ने भी दिल्ली पुलिस के इस अंदाज की तारीफ की है.
धुरंधर में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त स्टारर फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई. इसने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.