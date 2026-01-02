लद्दाख में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', उप-राज्यपाल ने किया एलान
पाकिस्तान के ल्यारी से 1800 से 2200 किमी (सड़क मार्ग) दूर भारत के इस हिस्से में धुरंधर को टैक्स फ्री कर दिया गया है.
हैदराबाद: धुरंधर दिन ब दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए-नए इतिहास रच रही है. धुरंधर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जा रही है. बीते 28 दिनों से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर मोटा पैसा कमा रही है और इस बीच खबर आई है कि फिल्म धुरंधर को केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया गया है. लद्दाख के उप-राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने एक एक्स पोस्ट में धुरंधर को लद्दाख में टैक्स फ्री करने का एलान किया है. धुरंधर को लद्दाख में उस समय में टैक्स फ्री किया गया है, जब वो बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में पैसा कमा रही है.
Lt Governor Shri @KavinderGupta declares Bollywood film “Dhurandhar” tax-free in UT #Ladakh.— Office of the Lt. Governor, Ladakh (@lg_ladakh) January 2, 2026
Shot extensively in the region, the film spotlights Ladakh’s cinematic landscapes, signalling strong support for filmmakers and reinforcing the UT’s push to emerge as a preferred
टैक्स फ्री हुई धुरंधर
लद्दाख के उप-राज्यपाल कविंदर गुप्ता के एक्स हैंडल के हवाले से लिखा गया है, 'उप-राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को केंद्र प्रशासित क्षेत्र लद्दाख में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है, फिल्म के कई सीन लद्दाख की खूबसूरत जगहों पर शूट हुए हैं, फिल्म ने भी लद्दाख की खूबसूरती को बखूबी दिखाया है, यह फिल्म निर्माताओं के लिए मजबूत समर्थन का संकेत देती है और एक पसंदीदा संस्थान के रूप में उभरने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रयासों को सुदृढ़ करती है'. लद्दाख देश का पहला केंद्र प्रशासित प्रदेश है, जहां धुरंधर टैक्स फ्री हुई है. वहीं, देश कोने-कोने में धुरंधर अभी भी मोटी कमाई कर रही है.
बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही कमाई
फिल्म आगामी 3 जनवरी को अपनी रिलीज का एक महीना पूरा कर लेगी. एक महीना पूरा होने से पहले धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ रुपये और भारत में 784 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. धुरंधर की ओपनिंग खास नहीं रही थी, लेकिन देखते ही देखते रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया.
धुरंधर अभी बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. वह बस आमिर खान की दंगल और शाहरुख खान की फिल्म जवान से पीछे है. जवान का रिकॉर्ड लगभग टूट गया है और अब धुरंधर कुछ ही समय में बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.