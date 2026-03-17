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'धुरंधर' कॉस्ट्यूम डिजाइनर का खुलासा, 'एक्शन सीन में एक्सेसरीज पहनना चाहते थे रणवीर, पठानी के खिलाफ थे अक्षय खन्ना

उन्होंने सुझाव दिया कि हम उन्हें लुक के एक खास हिस्से के लिए कुछ एक्सेसरीज दें, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, उन्हें एक्सेसरीज पहने हुए कैसे देखा जा सकता है, इतने एक्शन में उन्हें चोट लग सकती है. कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया. विचार लगातार विकसित होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी नियम का पालन करते हैं. हर फिल्म के साथ लगातार सुधार होता रहता है. वैरिएबल और लोकेशन बदलते रहते हैं, जो भी आपको दिया जाता है.

चौहान ने बताया, 'जब दर्शक फिल्म देख रहे होते हैं, तो वे रणवीर को पठानी पहने नहीं देखते. वे सिर्फ हमजा अली मजारी के किरदार के बारे में सोचते हैं, जिसने पठानी पहनी है. बाद में वे रणवीर के उस तरह के पहनावे और लुक में हॉट दिखने की बात करने लगते हैं और इसी तरह हम किरदार गढ़ते हैं और रणवीर पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं. वे आधे क्रू से भी ज्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं. वे पूछते, 'लिनन क्यों? सिल्क क्यों नहीं? ये गहने क्यों? यह डिजाइन क्यों?' लेकिन हमारे पहले प्रेजेंटेशन से ही वे रोमांचित हो गए थे.

रणवीर के लुक को तैयार करने में टीम को दो से तीन महीने लगे. उन्होंने छह अलग-अलग प्रेजेंटेशन डेक तैयार किए और उनकी यात्रा के हर चरण के लिए कई बार बदलाव किए. शूटिंग शुरू होने से पहले ही तीन बड़े लुक टेस्ट किए गए.

निर्देशक आदित्य धर के निर्देश के बारे में बात करते हुए चौहान कहती हैं, 'पाकिस्तान में आधारित इस फिल्म में, निर्देशक एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो बेहद स्टाइलिश होने के साथ-साथ विश्वसनीय भी हो. हमें रणवीर को ऐसे रूप में दिखाना था जैसा हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा हो. उनके साथ चुनौती यह थी कि उन्होंने इतने सारे लुक अपनाए हैं, फैशन के मामले में वे खुद एक दिवा हैं. सार्वजनिक कार्यक्रमों या आयोजनों में हमने उन्हें जितने अलग-अलग लुक में देखा है, उन्हें छोड़ ही दीजिए, फिल्मों में भी उन्होंने पद्मावत में खिलजी, बाजीराव और फिर अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात में एक कॉलेज के लड़के का किरदार निभाया है. उनके पास जबरदस्त रेंज है. हमने उन्हें अंगरखा, विंटेज कपड़े, वेस्टर्न और ऐसे आउटफिट में देखा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकतेट.

'मैं बहुत उत्साहित हू, उत्साह, उम्मीद, चिंता और घबराहट का मिला-जुला एहसास है, क्योंकि सीक्वल से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं. इसी वजह से मैं थोड़ी घबरा रही हूं. धुरंधर की अपार सफलता सोच से परे थी. हमने बस अपना काम किया और बाकी सब किस्मत और दर्शकों पर छोड़ दिया. काम करते समय हम नतीजों के बारे में नहीं सोचते. मैंने अपना 200 प्रतिशत दिया है.

खैर, ऐसा हो सकता है क्योंकि कहानी आगे बढ़ी है, जिसमें राइज और फॉल दोनों होंगे, चाहे वह प्रोडक्शन डिजाइन हो या कॉस्ट्यूम डिजाइन. इन सब से एक अलग तस्वीर सामने आएगी, लेकिन कुछ ऐसा जो धुरंधर और उसके सीक्वल को जोड़ता है, क्योंकि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते. वे एक ही मां की संतान हैं, लेकिन क्या वे जुड़वां हैं, बिल्कुल नहीं.

'धुरंधर में बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि दुनिया अभी भी वैसी ही है, लेकिन क्या कपड़ों की डिजाइनिंग अलग है और दुनिया थोड़ी अलग लगती है?

धुरंधर 2 आगामी 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. पूरी दुनिया में इस फिल्म का डंका बजा हुआ है. धुरंधर की सफलता के बाद से लोग धुरंधर 2 के इंतजार में बैठे हैं. इससे पहले बात करेंगे कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान की जिन्होंने धुरंधर की ऐतिहासिक और जबरदस्त सफलता के साथ बॉलीवुड की मुख्यधारा की व्यावसायिक दुनिया में जबरदस्त प्रवेश कर लिया है. धुरंधर: द रिवेंज की रिलीज नजदीक आने के साथ ही चौहान का एक्साइटमेंट अलग लेवल की है.

हालांकि, बाद में, जैसे-जैसे किरदार का कद बढ़ता है, एक्सेसरीज अहम हो जाती हैं और रणवीर को एक्सेसरीज से लदा हुआ देखा जाता है. फिल्म में कई लंबे एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें से कुछ 10 से 12 दिनों तक चले, इसलिए चौहान की टीम को सिलिकॉन के ऐसे गहने बनाने पड़े जो असली दिखें लेकिन अभिनेता को चोट न पहुंचाएं या झटके से टूटें नहीं.

चौहान ने बताया, 'बाद में मैंने उनके एक अवतार में उन्हें इतने सारे गहने पहना दिए कि एक्शन सीक्वेंस के लिए सिलिकॉन के गहने बनाना हमारे विभाग के लिए एक बुरे सपने जैसा था'. दूसरी चुनौती पारंपरिक बलूची सलवार बनाना था. यह पारंपरिक परिधान 30 से 40 मीटर कपड़े से बनता है. चौहान की टीम ने एक्शन सीक्वेंस के लिए 17 से 20 मीटर कपड़े का इस्तेमाल करके प्रोटोटाइप तैयार किए. उन्होंने कपड़े के वजन, फॉल, प्लीट्स और मूवमेंट के साथ प्रयोग किए.

चौहान की टीम के सामने दूसरी चुनौती एक ऐसे शरीर के लिए कपड़े डिजाइन करना था, जो लगातार बदलता रहता था. रणवीर ने फिल्म के एक हिस्से में अपना वजन बढ़ाया और फिर दूसरे हिस्से में तेजी से घटाया.

हमें यह सुनिश्चित करना था कि उनके शरीर में हर बदलाव के साथ, कपड़ों में वह बदलाव न दिखे. उनका लुक एक जैसा रहना चाहिए था. वह बताती हैं, किरदार एक आम आदमी से एक बड़े आदमी में बदल जाता है. पोशाकों को उनके इस बदलाव को प्रतिबिंबित करना था. शुरुआत में, उनका लुक रफ एंड टफ है. हमने यह समझने की कोशिश की कि कौन से कपड़े सबसे अच्छे लग रहे हैं और कौन से रफ और टफ दिख रहे हैं. इस फिल्म में उनकी पूरी यात्रा एक आम आदमी से खास आदमी बनने की कहानी है, इसलिए यह सफर अपने आप में अद्भुत था'.

चौहान आगे बताती हैं कि पूरी दाढ़ी का विचार किरदार की बैकग्राउंड से जुड़ा था. वह कहती हैं, 'हमें पता था कि दाढ़ी रखनी होगी क्योंकि वह जिस क्षेत्र से आता है, जो भूमिका वह निभा रहा है और वह जैसा है, उससे यह तय होता है'.

चौहान ने आगे बताया कि अक्षय खन्ना थोड़ा नौसिखिया और गली-मोहल्ले जैसा दिखना चाहते थे, 'एक गुंडे की तरह, क्योंकि किरदार इसी तरह उभरता है. उन्हें पठानी पोशाक पहनने का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया पठानी पोशाक पहन रही है, तो उन्हें वही पोशाक क्यों पहननी चाहिए. हमें अक्षय को समझाना पड़ा कि वह उसी जगह से हैं और पठानी पोशाक उनके जीवन का हिस्सा है. बेशक, आप उन्हें डेनिम, टी-शर्ट और शर्ट में देखते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि उनके वॉर्डरोब में पठानी पोशाक न हो.

उनके किरदार का विकास इस तरह होता है कि वह आखिरकार राजनीति में जाते हैं और राजनेता निश्चित रूप से पठानी पोशाक पहनते हैं,. साथ ही उन्हें अपनी जनता से भी जुड़ना होता है. अगर आप पाकिस्तान के राजनेताओं को देखें... चाहे जरदारी हों, भुट्टो हों या इमरान खान, वे सभी पठानी पोशाक पहनते हैं. उन्हें मनाने में हमें समय लगा. जब उनका लुक हिट हो गया, तो मैंने उन्हें संदेश भेजा कि जो लुक इतना हिट हुआ है, वह वही पठानी लुक है जिसे आप पहनना नहीं चाहते थे (हंसते हैं).

मैं किसी भी अभिनेता को यह नहीं समझा सकता कि उन्हें क्या पहनना है. जब तक मुझे 300 प्रतिशत यकीन न हो जाए, तब तक मुझे इसे पहनना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह पठानी को केवल तीन जगहों पर पहनेंगे और हमने सोचा कि हम इसे पांच जगहों पर ले जाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए.

चौहान बताती हैं कि धुरंधर में दिखाई गई पहली राजनीतिक रैली के लिए अक्षय जैकेट नहीं पहनना चाहते थे और पठानी कुर्ता पहनने पर अड़े हुए थे. हमें उन्हें समझाना पड़ा कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आप लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, सूट पहने 'नबील' के सामने आप पठानी कुर्ते में नहीं दिख सकते. हमें उन्हें यह कहकर मनाना पड़ा कि आपका किरदार सिर्फ एक गुंडे से ऊपर उठ रहा है. अगली बार खन्ना जानना चाहते थे कि उन्हें ब्लेजर क्यों दिया गया है और हमने उन्हें बताया कि क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता था और उन्होंने इसे पहना था. अक्सर अभिनेताओं के कई सवाल होते हैं, अगर आपके पास तर्कसंगत जवाब है, तो आपने अपना काम कर दिया.

चौहान के 15 साल के करियर में 'व्हाट आर द ऑड्स', 'अंग्रेजी मीडियम', 'द व्हाइट टाइगर', 'दहाड़' और 'दिल्ली क्राइम' जैसी फिल्में शामिल हैं. उनका कहना है कि पहले कॉस्ट्यूम डिजाइनर को महज एक भूमिका माना जाता था, लेकिन अब उन्हें एक मान्यता प्राप्त कला रूप में देखा जा रहा है और कहानी कहने में उनका योगदान धीरे-धीरे अभिन्न अंग बन रहा है.

'उन्हें धीरे-धीरे उनका हक मिल रहा है. पहले जब मुझे फिल्मों के ऑफर मिलते थे तो मेरे पास चुनने का विकल्प नहीं होता था. इतने सारे ऑफर नहीं आते. ऐसा नहीं है कि आप चुन सकें. शुरुआती दिनों में आप हर वो काम करना चाहते हैं, जो आपके सामने आए क्योंकि आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होती है. तब से लेकर अब तक लोगों की सोच बदल गई है. अब यह समझ बन गई है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का योगदान महत्वपूर्ण होता है.

वह आगे कहती हैं, 'लेकिन मैं अभी भी बदलाव का इंतजार कर रही हूं. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मेरे जीवन में कोई बदलाव आया है या नहीं. अभी जो बदलाव आया है, वह यह है कि लोग मेरे काम को ज़्यादा जानने लगे हैं और धुरंधर की पोशाक पर लोगों का ध्यान जाना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है. यही वह बदलाव है, जिससे मुझे ऊर्जा मिल रही है और जिसका मैं भरपूर आनंद ले रही हूं.

जब आप बाहुबली, अवतार या संजय लीला भंसाली की फिल्मों के लिए पीरियड कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, तो लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन अगर दर्शक रोजमर्रा की फिल्मों में भी कॉस्ट्यूम की बात करने लगें, तो इससे इंडस्ट्री और मेरे करियर में भी बड़ा बदलाव आएगा. यही एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर का सफर होता है. जब आप किसी किरदार से जुड़ जाते हैं, तो आप कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं और कॉस्ट्यूम पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार फिल्म देखते समय आपको कॉस्ट्यूम नजर आने लगें, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है. मैं इन बदलावों को देख सकती हूं, लेकिन मेरा करियर क्या मोड़ लेगा, यह तो अभी देखना बाकी है.