रणवीर सिंह को बड़ी राहत, सेंसर बोर्ड ने दी 'धुरंधर' को हरी झंडी, फिल्म को बताया 'फिक्शन', जानें पूरा मामला
रिलीज से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने CBFC को 'धुरंधर' की री-एग्जामिन करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद CBFC ने जांच की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली: 'धुरंधर' रिलीज से पहले कई विवादों में उलझा जा रहा है. हाल ही में अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने खुलासा किया था कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित है. उनका मानना था कि मेकर्स ने यह फिल्म उनके अनुमति के बिना बनाई गई है. इसके लिए मेजर के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया, जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को अशोक चक्र अवॉर्डी स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बोर्ड ने फिल्म धुरंधर की फिर से जांच की.
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रणवीर सिंह की आने वाली स्पाई-थ्रिलर 'धुरंधर' की री-एग्जामिन की, ताकि दिवंगत अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के परिवार की चिंताओं को दूर किया जा सके.
कोर्ट के 1 दिसंबर, 2025 के आदेश के तहत जरूरी इस नए असेसमेंट के बाद CBFC ने परिवार की आपत्तियों को खारिज कर दिया. बोर्ड के नए कम्युनिकेशन का नतीजा यह है कि फिल्म धुरंधर का मेजर शर्मा की जिंदगी, सर्विस या अनुभवों से कोई लेना-देना नहीं है.
अपने नए रिव्यू में, सीबीएफसी अधिकारियों ने हाई कोर्ट के बनाए खास सवाल की जांच की, कि क्या फिल्म, किसी भी तरह से, सीधे या इनडायरेक्टली मेजर शर्मा की जिंदगी को दिखाती है, उससे मिलती-जुलती है या उससे जुड़ी है. बोर्ड ने कहा है कि धुरंधर एक फिक्शन है और इसका ऑफिसर से कोई फैक्ट या बायोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है.
#WATCH | Delhi | On Late Major Mohit Sharma's parents moving Delhi High Court seeking a stay on ‘Dhurandhar’ movie release, Advocate Roopenshu Pratap Singh says, " the high court have directed cbfc to consider all the points raised by the petitioner. after that, they'll consider… pic.twitter.com/9bJuwvKvT5— ANI (@ANI) December 1, 2025
इसमें आगे कहा गया है कि फिल्म में एक साफ डिस्क्लेमर है जिसमें यह साफ किया गया है कि सभी किरदार, घटनाएं और कहानी काल्पनिक हैं और इनका किसी भी रियल पर्सन, चाहे वह जिंदा हो या मरा हुआ, से कोई लेना-देना नहीं है. इंटरनल नोट में यह भी लिखा है कि एग्जामिनिंग कमिटी ने 28 नवंबर, 2025 को ही फिल्म देख ली थी, और कुछ बदलावों के साथ इसे एडल्ट सर्टिफिकेशन के लिए सही पाया था.
बता दें, सीबीएफसी का फ्रेश कंसिडरेशन अब पूरा हो गया है और आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं, इसलिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस लागू गाइडलाइंस के अनुसार आगे बढ़ने की उम्मीद है. धुरंधर, आदित्य धर की डायरेक्टेड और रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर हिंदी भाषा की स्पाई-एक्शन थ्रिलर है. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.