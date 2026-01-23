ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' की रिलीज के 50 दिन पूरे, जल्द आ रहा 'धुरंधर 2' का टीजर, डायरेक्टर आदित्य धर ने किया कंफर्म

धुरंधर ने अपनी रिलीज के 50 दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी.

Dhurandhar 2 Teaser
धुरंधर 2 टीजर (POSTER)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने तीन घंटे 34 मिनट की अवधि के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. इस जासूसी एक्शन थ्रिलर ने न केवल सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई की, बल्कि इसके सीक्वल के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता भी जगा दी. अब, फिल्म निर्माता आदित्य धर ने आखिरकार 'धुरंधर 2' के टीजर पर बड़ा अपडेट दिया है. यह अपडेट उस वक्त में आया है, जब धुरंधर ने अपनी रिलीज के 50 दिन पूरे कर लिए हैं.

पहली फिल्म के अंत में कहानी के आगे बढ़ने के संकेत देने वाले दृश्य दिखाए गए थे, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने अभी तक सीक्वल के लिए कोई तस्वीरें जारी नहीं की है. दूसरे भाग का ऑफिशियल टाइटल भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे धुरंधर 2 या धुरंधर: द रिवेंज के नाम से जाना जा रहा है.

कई फैंस को पहले उम्मीद थी कि धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 की सिनेमाघरों में रिलीज के साथ दिखाया जाएगा. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई. तब से आदित्य धर को सोशल मीडिया पर टीजर की रिलीज को लेकर सवाल मिल रहे हैं.


फिल्म निर्माता ने आखिरकार इस चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आदित्य धर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फैन-मेड मीम को रीशेयर किया, जिसमें लिखा था, "@adityadharfilms मजाक नहीं टीजर जल्दी!" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धर ने लिखा, 'टीजर कुछ दिनों में रिलीज होगा!"


फिल्म इंडस्ट्री में चल रही अफवाहों के मुताबिक, धुरंधर 2 का टीजर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, 2026 को जारी किया जा सकता है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Dhurandhar 2 Teaser to Release soon
'धुरंधर' की रिलीज के 50 दिन पूरे, आदित्य धर ने टीजर पर दिया अपडेट (Aditya Dhar Post)

धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकिरत सिंह रंगी नाम के एक गुप्त एजेंट के रूप में शानदार अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. उन्होंने हमजा अली मजारी नाम के एक अन्य सरगना का रूप धारण करके पाकिस्तान के आपराधिक गैंग में घुसपैठ की. पूरी फिल्म में वह सभी बड़े खलनायकों से बचते रहे, लेकिन उनका मिशन अधूरा ही रहा. सीक्वल में उनके बड़े साहब को खत्म करने की उम्मीद है.

अक्षय खन्ना, जिन्होंने रहमान दकैत के किरदार से खूब वाहवाही बटोरी, खबरों के मुताबिक दूसरे भाग में सिर्फ फ्लैशबैक दृश्यों में ही नजर आएंगे. वहीं, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अपने-अपने किरदारों को दोहराएंगे.

खबरों के अनुसार, विक्की कौशल भी कास्ट में शामिल हो सकते हैं और संभवतः 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से मेजर विहान सिंह शेरगिल के रूप में वापसी कर सकते हैं.

जहां प्रशंसक धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, वहीं इसका पहला भाग दो महीने के सफल थिएटर प्रदर्शन के बाद 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आने वाला है.

ये भी पढ़ें:

'धुरंधर 2' को मिला टाइटल, सेंसर बोर्ड ने टीजर को दिया A सर्टिफिकेट, जानें कितना है रनटाइम

TAGGED:

DHURANDHAR 50 DAYS
DHURANDHAR 2 TEASER
ADITYA DHAR
धुरंधर 2 टीजर
DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.