भारत में सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बनी 'धुरंधर', SRK की 'जवान' को पछाड़ा, अब 'पुष्पा 2' समेत इनकी बारी

हिंदी कलेक्शन में अब धुंरधर के सामने बस अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बचा है, जो बहुत जल्द टूटने जा रहा है.

Dhurandhar Box Office
धुरंधर बॉक्स ऑफिस (POSTERS)
Published : December 26, 2025 at 1:16 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: धुरंधर अपनी 21वें दिन की कमाई से 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है. धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली छठी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में उसने कल्कि 2898 एडी (26 दिन) और पठान (27 दिन) को पछाड़ दिया है. धुरंधर ने अपनी 21वें दिन की कमाई से एक और इतिहास रचा है. वह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में धुरंधर ने शाहरुख खान की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म को पछाड़ दिया है.

  • बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म

साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी, जिसमें इंडिया मं 640.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, स्त्री 2 ने 627 करोड़ रुपये, छावा ने 600 करोड़ रुपये, गदर 2 ने 525.5 करोड़ रुपये, पठान ने 543 करोड़ रुपये और एनिमल ने 505 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सभी फिल्मों को पछाड़कर धुरंधर ने भारत में सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. धुरंधर ने 21वें दिन क्रिसमस डे मौके पर 28.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर तीन हफ्ते में कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये हो गया है. बॉलीवुड के साथ-साथ धुरंधर ने साउथ सिनेमा की कल्कि 2898 एडी (646.31 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें भारत में नेट कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 (1234.1 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030.42 करोड़ रुपये), केजीएफ 2 (859.7 करोड़ रुपये) और आरआरआर (782.2 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अब धुरंधर इन फिल्मों के रिकॉर्ड पर चढ़ाई की तैयारी कर रही है.

  • भारत में सबसे कमाऊ फिल्में (हिंदी-नेट कलेक्शन)

पुष्पा 2- 830 करोड़ रुपये (हिंदी) (नेट कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा)

धुरंधर - 668.20 करोड़ रुपये (इंडिया नेट कलेक्शन)

जवान- 640. 25 (नेट कलेक्शन) (584 करोड़ रुपये हिंदी)

स्त्री 2-627 करोड़ रुपये

छावा- 600 करोड़ रुपये

गदर 2- 525.5 करोड़ रुपये

पठान- 543 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन, (524.5 करोड़ रुपये हिंदी)

बाहुबली 2 -1030.42 करोड़ रुपये- नेट इंडिया कलेक्शन, (511 करोड़ रुपये हिंदी)

एनिमल- 554 करोड़ रुपय इंडिया नेट कलेक्शन, (505 करोड़ रुपये हिंदी)

केजीएफ चैप्टर 2- 859.7 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन, (434.7 करोड़ रुपये हिंदी)

रणवीर सिंह की 1000 करोड़ी क्लब में एंट्री

रणवीर सिंह बॉलीवुड के तीसरे ऐसे एक्टर बन गए हैं, जिनकी फिल्म ने वर्ल्डवाइ़ड 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है. सबसे पहले आमिर खान ने दंगल और शाहरुख खान ने पठान से यह कारनाम किया था. शाहरुख खान अभी तक इकलौते बॉलीवुड एक्टर हैं, जिनकी दो फिल्में 1000 करोड़ी क्लब में शामिल है. पठान के बाद शाहरुख ने जवान से यह कारनामा किया था. धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की पहली 1000 करोड़ी और अभी तक की सबसे कमाऊ फिल्म है.

इंडियन सिनेमा की 1000 करोड़ी फिल्में

फिल्मकमाई (वर्ल्डवाइड)भाषारिलीज ईयर एक्टर
1दंगल1,968.03–2,200 करोड़ रुपयेहिंदी2016आमिर खान
2बाहुबली 21,810.60 करोड़ रुपयेतेलुगु2017प्रभास
3पुष्पा 21,642–1,800 करोड़ रुपये2024अल्लू अर्जुन
4आरआरआर1,300–1,387 करोड़ रुपये2022राम चरण-जूनियर एनटीआर
5केजीएफ चैप्टर 21,200–1,250 करोड़ रुपयेकन्नड़यश
6जवान1,148.32 करोड़ रुपयेहिंदी2023शाहरुख खान
7पठान 1,050.30 करोड़ रुपयेशाहरुख खान
8कल्कि 2898 एडी1,042–1,100 करोड़ रुपयेतेलुगु2024प्रभास
9धुरंधर 1,006.70 करोड़ रुपयेहिंदी 2025रणवीर सिंह

धुरंधर के बारे में

आदित्य धर ने धुरंधर का निर्देशन किया है. इसमें उन्होंने रणवीर सिंह को इंडियन जासूस जसकिरत सिंह रंगी और हम्जा अली के रोल में दिखाया है. वहीं, फिल्म में अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल पाकिस्तानी गैंगस्टर की भूमिका में दिख रहे हैं. संजय दत्त पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम के किरदार में हैं. सारा अर्जुन पाकिस्तानी नेता के बेटी के किरदार में हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत शानदार है और लोग फिल्म को खूब एन्जॉय कर रहे हैं.

