भारत में सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म बनी 'धुरंधर', SRK की 'जवान' को पछाड़ा, अब 'पुष्पा 2' समेत इनकी बारी

हैदराबाद: धुरंधर अपनी 21वें दिन की कमाई से 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है. धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली छठी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में उसने कल्कि 2898 एडी (26 दिन) और पठान (27 दिन) को पछाड़ दिया है. धुरंधर ने अपनी 21वें दिन की कमाई से एक और इतिहास रचा है. वह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में धुरंधर ने शाहरुख खान की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म को पछाड़ दिया है.

बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म

साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी, जिसमें इंडिया मं 640.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, स्त्री 2 ने 627 करोड़ रुपये, छावा ने 600 करोड़ रुपये, गदर 2 ने 525.5 करोड़ रुपये, पठान ने 543 करोड़ रुपये और एनिमल ने 505 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सभी फिल्मों को पछाड़कर धुरंधर ने भारत में सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. धुरंधर ने 21वें दिन क्रिसमस डे मौके पर 28.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर तीन हफ्ते में कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये हो गया है. बॉलीवुड के साथ-साथ धुरंधर ने साउथ सिनेमा की कल्कि 2898 एडी (646.31 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बता दें भारत में नेट कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 (1234.1 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030.42 करोड़ रुपये), केजीएफ 2 (859.7 करोड़ रुपये) और आरआरआर (782.2 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अब धुरंधर इन फिल्मों के रिकॉर्ड पर चढ़ाई की तैयारी कर रही है.

भारत में सबसे कमाऊ फिल्में (हिंदी-नेट कलेक्शन)

पुष्पा 2- 830 करोड़ रुपये (हिंदी) (नेट कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा)

धुरंधर - 668.20 करोड़ रुपये (इंडिया नेट कलेक्शन)

जवान- 640. 25 (नेट कलेक्शन) (584 करोड़ रुपये हिंदी)