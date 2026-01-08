ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 850 करोड़ के करीब रणवीर सिंह की फिल्म, क्या प्रभास की 'द राजा साब' लगा पाएगी ब्रेक?

धुरंधर के आगे अब प्रभास की द राजा साब कल रिलीज होगी. द राजा साब ने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं.

Dhurandhar Box Office Day 34
धुरंधर बॉक्स ऑफिस (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर इंडियन सिनेमा की धुरंधर फिल्म साबित हुई है. यह एक ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. फिल्म अपनी रिलीज के 34 दिन पूरे कर चुकी है और चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म की कमाई भले ही कम हुई है, लेकिन ब्रेक नहीं लगा है. अभी भी धुरंधर करोड़ फिगर में कमा रही है. 34वें दिन का कलेक्शन बताता है कि फिल्म धुरंधर अभी भी नहीं रुकने वाली है. लेकिन कल 9 जनवरी को प्रभास की द राजा साब रिलीज होने जा रही है. जाहिर है कि साउथ थिएटर से अब धुरंधर के पोस्टर हटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन द राजा साब के लिए नॉर्थ मार्किट में धुरंधर को हराना मुश्किल हो सकता है. चलिए जानते हैं धुरंधर के कुल कलेक्शन के बारे में और द राजा साब पहले क्या कमाल करेगी इस पर भी बात करेंगे.

धुरंधर की 34वें दिन की कमाई

धुरंधर आज अपना 5वां हफ्ता पूरा करने जा रही है. धुरंधर ने बीते दिन पुष्पा 2 के हिंदी कलेक्शन को पछाड़ने के बाद बॉक्स ऑफिस पर अपना कहर जारी रखा है. धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 34वें दिन 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ धुरंधर का घरेलू कलेक्शन 836.15 करोड़ रुपये हो गया है. धुरंधर का जलवा अभी जारी है. धुरंधर इंडियन सिनेमा की सिंगल भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एकमात्र फिल्म बन गई है. वहीं, धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भारत की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. फिल्म ने लिस्ट में आरआरआर को एक पायदान नीचे खिसका दिया है. अब धुरंधर के सामने दंगल, बाहुबली और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बचा है.

द राजा साब रोकेगी रफ्तार?

कल 9 जनवरी को प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म द राजा साब रिलीज होगी. यह एक पैन इंडिया फिल्म है, जो तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज होगी. सैकनिल्क की मानें तो द राजा साब भारत में 3492 शोज के लिए 1,23,987 टिकट सेल कर 3,38,42,167 रुपये कमा चुकी है. वहीं, तेलुगु के बाद हिदी में सबसे ज्यादा 40725 टिकट सेल हुए हैं. यानी 36वें दिन धुरंधर की कमाई पर बड़ा असर दिखने वाला है. वहीं, अगर थलपति विजय की फिल्म जन नायकन भी 9 जनवरी को रिलीज थी, लेकिन किसी कारणवश फिल्म अपनी रिलीज से एक दिन पहले पोस्टपोन हो गई है.

ये भी पढ़ें:

'द राजा साब' का क्रेज: बढ़ी प्रभास की फिल्म की टिकट की कीमत, एक शो के लिए देने होंगे इतने दाम

TAGGED:

DHURANDHAR AND THE RAJA SAAB
THE RAJA SAAB ADVANCE BOOKING
द राजा साब एडवांस बुकिंग
DHURANDHAR DAY 34 COLLECTION
DHURANDHAR BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.