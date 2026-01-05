ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: रणवीर सिंह ने यश की KGF 2 को पछाड़ा, 'धुरंधर 2' के आगे अब 'टॉक्सिक' का टिकना मुश्किल?

धुरंधर बॉक्स ऑफिस, यश केजीएफ 2 और टॉक्सिक ( POSTERS )

हैदराबाद: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अपने पांचवें संडे बॉक्स ऑफिस पर फिर भूचाल ला दिया है. धुरंधर की कमाई फिर डबल डिजिट में आ गई है. फिल्म धुरंधर की कमाई बीते शुक्रवार को सबसे कम (8.75 करोड़ रुपये) हुई थी और अब रविवार को फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल आया और कई फिल्मों के रिकॉर्ड मिट्टी में मिल गए है. अब धुरंधर भारत की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. धुरंधर ने इंडिया की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म केजीएफ 2 को पछाड़कर लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल कर लिया है. धुरंधर के सामने अब आरआरआर, पुष्पा 2, बाहुबली 2 और दंगल का रिकॉर्ड बाकी है. चलिए जानते हैं धुरंधर ने 31वें दिन भारत में कितना कलेक्शन किया है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31 सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म धुरंधर ने 31वें दिन भारत में 12.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. वैसे फिल्म मेकर्स के अनुसार फिल्म ने 30वें दिन 12.60 करोड़ रुपये कमाए थे और फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन अब 806.80 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का आज 31वें दिन के ऑफिशियल कलेक्शन आते ही फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ेगी. धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते में 189.3 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 115.70 करोड़ रुपये कमाए थे.