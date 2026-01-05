धुरंधर बॉक्स ऑफिस: रणवीर सिंह ने यश की KGF 2 को पछाड़ा, 'धुरंधर 2' के आगे अब 'टॉक्सिक' का टिकना मुश्किल?
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : January 5, 2026 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अपने पांचवें संडे बॉक्स ऑफिस पर फिर भूचाल ला दिया है. धुरंधर की कमाई फिर डबल डिजिट में आ गई है. फिल्म धुरंधर की कमाई बीते शुक्रवार को सबसे कम (8.75 करोड़ रुपये) हुई थी और अब रविवार को फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल आया और कई फिल्मों के रिकॉर्ड मिट्टी में मिल गए है. अब धुरंधर भारत की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. धुरंधर ने इंडिया की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म केजीएफ 2 को पछाड़कर लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल कर लिया है. धुरंधर के सामने अब आरआरआर, पुष्पा 2, बाहुबली 2 और दंगल का रिकॉर्ड बाकी है. चलिए जानते हैं धुरंधर ने 31वें दिन भारत में कितना कलेक्शन किया है.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 31
सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म धुरंधर ने 31वें दिन भारत में 12.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. वैसे फिल्म मेकर्स के अनुसार फिल्म ने 30वें दिन 12.60 करोड़ रुपये कमाए थे और फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन अब 806.80 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का आज 31वें दिन के ऑफिशियल कलेक्शन आते ही फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ेगी. धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते में 189.3 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 115.70 करोड़ रुपये कमाए थे.
केजीएफ 2 को पछाड़ा
धुरंधर ने अपने 29वें दिन की कमाई से शाहरुख खान के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म जवान को पछाड़ा था. साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म जवान ने वर्ल्डवाइड 1148.32 करोड़ रुपये कमाए थे. धुरंधर ने 29 दिनों में वर्ल्डवाइड 1164.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. धुरंधर ने अब यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 (1215 करोड़ रुपये) को वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1217 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. वहीं, धुरंधर अब डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में केजीएफ 2 (859 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है. धुरंधर अब सबसे कमाऊ टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आई गई है.
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे कमाऊ इंडियन फिल्में
|भारत की सबसे कमाऊ फिल्में
|कमाई
|भाषा
|रिलीज ईयर
|1
|दंगल
|₹1,968.03–2,200 करोड़
|हिंदी
|2016
|2
|बाहुबली 2- द कन्क्लुजन
|₹1,810.60 करोड़
|तेलुगु
|2017
|3
|पुष्पा 2- द रूल
|₹1,642–1,800 करोड़
|2024
|4
|आरआरआर
|₹1,300–1,387 करोड़
|2022
|5
|धुरंधर
|₹1217 करोड़
|हिंदी
|6
|केजीएफ चैप्टर 2
|₹1,215 करोड़ (कन्नड़)
|हिंदी
|2025
|7
|जवान
|₹1,148.32 करोड़
|2023
|8
|पठान
|₹1,050.30 करोड़
|2023
|9
|कल्कि 2898 एडी
|₹1,042–1,100 करोड़
|तेलुगु
|2024
|10
|एनिमल
|₹917.82 करोड़
|हिंदी
|2023
अब टॉक्सिक का क्या होगा?
धुरंधर ने यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 को तो पछाड़ दिया, लेकिन अब रणवीर सिंह और यश के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होने जा रही है, क्योंकि यश की टॉक्सिक और धुरंधर 2 एक दिन ही (19 मार्च 2026) को बॉक्स ऑफिस पर आ रही है. बॉक्स ऑफिस पर 19 मार्च को भूचाल आने वाला है.
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर वाकई में साल 2025 की ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की धुरंधर फिल्म साबित हो रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त अर्जुन रामपाल और फिल्म की बाकी सभी स्टारकास्ट को धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट जाता है.