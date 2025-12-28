ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस डे 23: 700 करोड़ी बनी रणवीर सिंह की फिल्म, 'गदर 2' को किया चारों खाने चित

हैदराबाद: 'धुरंधर' हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की यह फिल्म चौथे शनिवार को भी शानदार परफॉर्म की. हालांकि शुरुआती बड़ी सफलता के बाद इसकी धीमी थोड़ी कम हो गई है. फिर भी यह डबल डिजिट में नोट छाप रही है. लगभग चार वीकेंड के बाद भी, रणवीर सिंह अभिनीत यह स्पाई एक्शन थ्रिलर दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. आइए देखते हैं कि फिल्म ने 23 दिन कितने करोड़ रुपये की कमाई की है.

मेकर्स ने शनिवार को 'धुरंधर' के 22वें दिन का कलेक्शन साझा किया. मेकर्स ने के मुताबिक, रणवीर सिंह की अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ने चौथे शुक्रवार को 16.70 करोड़ रुपये कमाए. 22 दिनों के बाद भारत में 'धुरंधर' की कुल कमाई 685.50 करोड़ नेट हो गई है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 23

रविवार को मेकर्स ने 'धुरंधर' के 23वें दिन का कलेक्शन साझा किया है. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने 22वें दिन की अपेक्षा 23वें दिन अच्छी कमाई की है. रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की स्पाई थ्रिलर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20.90 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ 'धुरंधर' 700 करोड़ी क्लब में भी शामिल हो गई है. मेकर्स के अनुसार, धुरंधर ने 23 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 706.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.