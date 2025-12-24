ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 2025 की पहली 1000 करोड़ी फिल्म?, 19वें दिन कमाई में आया उछाल, भारत में 600 करोड़ का आंकड़ा पार

हैदाराबाद: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर बहुचर्चित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' कमाई के कई इतिहास रचने के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर एक सबसे बड़ा कीर्तिमान रचने की ओर बढ़ रही है. धुरंधर अपनी रिलीज के 19 दिन पूरे कर चुकी है. इन 19 दिनों में धुरंधर ने भारत में 600 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपने आगे हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश को भी टिकने नहीं दे रही है. धुरंधर के सामने अवतार 3 को भारत में कमाना मुश्किल हो रहा है. धुरंधर साल 2025 की सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म बन चुकी है. अब उसकी नजर 1000 करोड़ रुपये के कलेक्शन की ओर है. धुरंधर 1000 करोड़ रुपये कमा लेती है तो वह ऐसा करने वाली साल 2025 की एकमात्र फिल्म होगी.

600 करोड़ी बनी धुरंधर

धुरंधर ने भारत में महज 19 दिनों में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट को चौंका दिया है. धुरंधर ने 19वें दिन 20.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इससे भारत में धुरंधर का कलेक्शन 619.30 करोड़ रुपये हो गया है. ऐसा करके धुरंधर ने छावा (601.54 करोड़ रुपये), स्त्री 2 (597.99 करोड़ रुपये) और एनिमल (553.87 करोड़ रुपये), पठान (543.09 करोड़ रुपये), गदर 2 (525.7 करोड़ रुपये) को पछाड़ दिया है. धुरंधर ने इंडिया में पहले हफ्ते 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़ रुपये और 15 से 18 वें दिन तक यानी चार दिनों में 119 रुपये और 19वें दिन 20.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

भारत में इनका रिकॉर्ड टूटना बाकी

धुरंधर के सामने भारत में अब कांतारा: चैप्टर 1 (622.44 करोड़ रुपये), जवान (640.25 करोड़ रुपये) कल्कि 2898एडी (646.31 करोड़ रुपये), आरआरआर (782.2 करोड़ रुपये), केजीएफ 2 (859.7 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030.42 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2 (1234.1 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड टूटना बाकी है. बता दें, धुरंधर ने इस लिस्ट में छावा को पछाड़कर भारत में दूसरी सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है और अब उसके सामने शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड बाकी है.