बॉक्स ऑफिस: 'अवतार- फायर एंड ऐश' पर भारी पड़ी 'धुरंधर', 'छावा' को पछाड़ बनी हाईएस्ट थर्ड सैटरडे कलेक्शन हिंदी मूवी

'धुरंधर' ने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसने नई रिलीज हुई फिल्म अवतार-3 को पछाड़ दिया है.

'अवतार- फायर एंड ऐश' / 'धुरंधर'/ 'छावा' (Poster)
Published : December 21, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : December 21, 2025 at 12:29 PM IST

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 17 दिन हो गए हैं. बीते 16 दिनों में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. तीसरे शनिवार को भी फिल्म ने ओपनिंग डे से ज्यादा कमाई की और कुछ बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तीसरे वीकेंड में भी जबरदस्त कमाई कर रही है. शुक्रवार (19 दिसंबर) को बॉक्स ऑफिस पर अवतार: फायर एंड ऐश (अवतार 3) रिलीज हुई है. 'धुरंधर' ने हॉलीवुड की इस फिल्म को धूल चटा दी है.

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई आदित्य धर की डायरेक्ट की गई 'धुरंधर', मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ इस जासूसी ड्रामा को अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद कर रहा है. शानदार प्रदर्शन की वजह से इसने शनिवार (20 दिसंबर) को अवतार: फायर एंड ऐश को पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' ने जबरदस्त कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की. इसने पहले दिन 28 करोड़ रुपये कमाए थे, जो रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी. मेकर्स के अनुसार, शानदार प्रदर्शन की वजह से इसने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म का क्रेज और बढ़ गया और दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' ने 264.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

दो हफ्ते के बाद भी 'धुरंधर' की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. मेकर्स द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 15वें दिन 23.70 करोड़ रुपये कमाए और 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. मेकर्स के मुताबिक, 15 दिन में आदित्य धर की फिल्म की कुल कमाई 503.20 करोड़ रुपये हो गई है.

इसी के साथ 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई नई फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' को भी पीछे छोड़ दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, अवतार: फायर एंड ऐश ने भारत में 19 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16
16वें दिन, जो तीसरा शनिवार था, 'धुरंधर' को फिर से अच्छा कलेक्शन मिला. मेकर्स के मुताबिक, 20 दिसंबर को धुरंधर ने 35.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. 16 दिनों के बाद धुरंधर का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 538.90 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' वर्सेस 'अवतार: फायर एंड ऐश'

दिसंबर का तीसरा वीकेंड 'धुरंधर' और जेम्स कैमरन की अवतार: फायर एंड ऐश के बीच बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिला. शनिवार को भारत में 'धुरंधर' को बेहतर रिस्पॉन्स मिला, भले ही अवतार 3 मेट्रो शहरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही थी, लेकिन दिसंबर का तीसरा शनिवार 'धुरंधर' के नाम ही रहा.

सैकनिल्क के अनुसार, अवतार: फायर एंड ऐश ने शनिवार यानी अपनी रिलीज के दूसरे दिन लगभग 22.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया. इससे दो दिनों में सिनेमाघरों में इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 41.50 करोड़ रुपये हो गया है. 'धुरंधर' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अवतार 3 से साफ तौर पर आगे चल रही है, जबकि हॉलीवुड रिलीज भी अपनी स्थिर कमाई बनाए हुए है.

तीसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'धुरंधर'
'धुरंधर' ने शनिवार को एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 33.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ तीसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. आदित्य धर की निर्देशित फिल्म ने विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' (22 करोड़ रुपये) और पुष्पा: द रूल पार्ट 2 (20 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ कर पहला स्थान हासिल कर ली है.

