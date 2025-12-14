ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9: तोड़ा 'पुष्पा 2'-'छावा' का रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे कलेक्शन हिंदी मूवी

'धुरंधर' का दूसरा वीकेंड पहले हफ्ते की दमदार प्रदर्शन के बाद धुरंधर ने दूसरे वीकेंड में दमदार एंट्री की है. फिल्म ने पहले वीकेंड की अपेक्षा दूसरे वीकेंड में जबरदस्त उछाल दर्ज की हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने जहां, ओपनिंग डे यानी पहले शुक्रवार को 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया वहीं, दूसरे शुक्रवार को इसने 32.5 करोड़ रुपये कमाए.

साल 2025 रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के लिए प्रोफेशनली बहुत खास रहा है. आखिरकार, उनका पहला कोलैबोरेशन धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर उभरा है. दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर से आदित्य धर ने 6 साल बाद डायरेक्शन में वापसी की है और उन्होंने धुरंधर के साथ इस इंतजार को पैसा वसूल बनाया है.

हैदराबाद: 'धुरंधर' का जलवा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बल्कि बढ़ते दिनों के साथ यह और भी जबरदस्त कमाई करती जा रही है. इसका सबूत है धुरंधर की रिलीज का दूसरा शनिवार. रिलीज के दिन से ही सुर्खियों में छाई इस फिल्म ने नौवें दिन (जो कि दूसरा शनिवार भी था) कमाई के मामले में जबरदस्त उछाल दर्ज किया. इसमें अब कोई शक नहीं है कि धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट शामिल हो गई है.

आठवें दिन की शानदार कमाई के बाद, रणवीर सिंह की इस फिल्म ने नौवें दिन (दूसरे शनिवार) 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' का नौवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53 करोड़ रुपये रहा, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है. इसकी अब तक की सबसे ज्यादा एक दिन की कमाई है. 9 दिनों के बाद धुरंधर का कुल कलेक्शन 292.75 करोड़ रुपये हो गया है. इस जबरदस्त नौवें दिन के साथ, धुरंधर ने अब तक का सबसे बड़ा दूसरा शनिवार भी दर्ज किया है

दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

धुरंधर ने महामारी के बाद के दौर में इतिहास रच दिया है. दूसरे शुक्रवार के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद, धुरंधर ने अब तक का सबसे बड़ा दूसरे शनिवार का कलेक्शन किया है, जिससे हाल की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्में पीछे छूट गई हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को पटखनी देते हुए धुरंधर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. पुष्पा 2 रिलीज के दूसरे शनिवार को 46 करोड़ रुपये कमाए थे और शीर्ष स्थान हासिल किया था. वहीं विक्की कौशल की 'छावा' दूसरे शनिवार को 44 करोड़ तक पहुंच पाई थी. लेकिन 'धुरंधर' ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 53 करोड़ रुपये की कमाई की और दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप हिंदी फिल्म बन गई.

10वें दिन की संभावित कमाई

यह देखते हुए कि आज, 14 दिसंबर, दिन रविवार है, तो उम्मीद है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए रखेगी और आज (दिन 10/दूसरी भविष्यवाणी) लगभग 50-55 करोड़ रुपये कमाएगी. हालांकि यह पक्का है कि आज धुरंधर 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी और यह 350 करोड़ रुपये के करीब पहुंच जाएगी.