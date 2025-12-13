ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: शुक्रवार को रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, 8वें दिन कमाई 250 करोड़ के करीब

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस ( IANS )

हैदराबाद: धुरंधर अपने दूसरे वीकेंड में एंटर कर चुकी है. फिल्म जितनी खतरनाक है, इसकी कमाई भी भयंकर होती जा रही है. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड पर एक एक बार फिर हुंकार भरती नजर आ रही है. फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है. धुरंधर की कमाई ने फिर आसमान छुआ है. धुरंधर यकीन इस वर्ल्डवाइड इस वीकेंड 300 करोड़ रुयपे का आंकड़ा पार करने जा रही है. भारत में फिल्म 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. चलिए जानते हैं फिल्म धुरंधर ने आठवें दिन अपनी कमाई से क्या करिश्मा किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8 धुरंधर ने 28.60 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये कमाे और फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.