'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: शुक्रवार को रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, 8वें दिन कमाई 250 करोड़ के करीब
'धुरंधर' ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने 8वें दिन छप्पर फाड़ कलेक्शन किया है.
Published : December 13, 2025 at 9:31 AM IST
हैदराबाद: धुरंधर अपने दूसरे वीकेंड में एंटर कर चुकी है. फिल्म जितनी खतरनाक है, इसकी कमाई भी भयंकर होती जा रही है. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड पर एक एक बार फिर हुंकार भरती नजर आ रही है. फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है. धुरंधर की कमाई ने फिर आसमान छुआ है. धुरंधर यकीन इस वर्ल्डवाइड इस वीकेंड 300 करोड़ रुयपे का आंकड़ा पार करने जा रही है. भारत में फिल्म 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. चलिए जानते हैं फिल्म धुरंधर ने आठवें दिन अपनी कमाई से क्या करिश्मा किया है.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8
धुरंधर ने 28.60 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये कमाे और फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.
वहीं, फिल्म ने छठे दिन 29.20 करोड़ रुपये और सातवें दिन 29.40 करोड़ रुपये की कमाई की. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार फिल्म का एक हफ्ते में भारत में कुल कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हो चुका है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. फिल्म ने 32 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर की तीसरी बार हाइएस्ट दैनिक कमाई है. इसी के साथ सैकनिल्क के अनुसार धुरंधर का घेरलू कलेक्शन 239 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं.
धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)
|डे
|कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
|1
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|2
|33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|3
|44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|4
|24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|5
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|6
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|7
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|कुल
|218 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
शुक्रवार को धुरंधर का ऑक्यूपेंसी रेट
धुरंधर का शुक्रवार 8 वें दिन हिंदी बेल्ट में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 45.81 फीसदी रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 19.64 फीसदी, दोपहर के शो में 37.37 फीसदी, इवनिंग शो में 53.08 फीसदी, नाइट शो में 73.16 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.
उरी द सर्जिकल स्ट्राइकल के डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर से भी धमाल मचा दिया है. फिल्म की कमाई की रफ्तार बढ़ती ज रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन स्टारर फिल्म ने सच में धमाका मचा दिया है.