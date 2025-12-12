ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: भारत में पहले ही हफ्ते 200 करोड़ का आंकड़ा पार, 7वें दिन कमाई में आया उछाल

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है.

Dhurandhar box office collection Day 7
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस (POSTER)
Published : December 12, 2025 at 12:32 PM IST

Published : December 12, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. धुरंधर ने पहले ही हफ्त में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई करते हुए 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' की कहानी, एक्शन और इसके किरदार दर्शकों को खूब थ्रिल कर रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसी स्टेलर स्टार कास्ट है फिल्म की कमाई पहले सोमवार से बढ़ती जा रही है. फिल्म ने 7 वें दिन छठे दिन से ज्यादा कलेक्शन किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म ने छठे दिन 29.20 करोड़ रुपये और सातवें दिन 29.40 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार फिल्म का कुल कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हो चुका है.

धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)

डेकमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
128.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
233.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
344.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
424.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
528.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
629.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
729.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
कुल159.40 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)

गुरुवार को धुरंधर का ऑक्यूपेंसी रेट

धुरंधर का पहले गुरुवार को हिंदी बेल्ट में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 39.53 फीसदी रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 18.62 फीसदी, दोपहर के शो में 34.70 फीसदी, इवनिंग शो में 44.95 फीसदी, नाइट शो में 58.83 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.

उरी द सर्जिकल स्ट्राइकल के डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर का निर्देशन किया है. फिल्म में सभी एक्टर अपने-अपने किरदार में अपनी एक्टिंग से जान फूंकते नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना के रोल रहमान डकैत को पॉपुलैरिटी मिल रही है.

संपादक की पसंद

