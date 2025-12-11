ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: भारत में पहले हफ्ते होगा 200 करोड़ का आंकड़ा पार?, छठे दिन हुई इतनी कमाई

फिल्म धुरंधर ने पांचवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से गदर मचा दिया था.

dhurandhar box office collection day 6
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: 'धुरंधर' आज अपनी रिलीज के 7वें दिन में आ चुकी है. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस धुंआधार कमाई कर रही है और पहला हफ्ता पूरा होने से पहले 200 करोड़ रुपये कलेक्शन तक पहुंच चुकी है. बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' की कहानी, एक्शन और इसके किरदार दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसी स्टेलर स्टार कास्ट से सजी हुई है. फिल्म ने पांचवें दिन यानी मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से गदर मचा दिया था और अब फिल्म ने छठे दिन कितनी कमाई की है, चलिए जानते हैं.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने छठे दिन 26.5 करोड़ रुपये कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म का कुल कलेक्शन 180 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)

डेकमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
128.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
233.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
344.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
424.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
528.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
कुल159.40 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)

बुधवार को धुरंधर का ऑक्यूपेंसी रेट

धुरंधर का पहले मंगलवार को हिंदी बेल्ट में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 37.58 फीसदी रहा. इसमें मॉर्निंग शो में 17.73 फीसदी, दोपहर के शो में 31.16 फीसदी, इवनिंग शो में 42.04 फीसदी, नाइट शो में 59.37 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.

उरी द सर्जिकल स्ट्राइकल के डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर का निर्देशन किया है. फिल्म में सभी एक्टर अपने-अपने किरदार में अपनी एक्टिंग से जान फूंकते नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना के रोल रहमान डकैत को पॉपुलैरिटी मिल रही है.

