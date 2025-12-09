ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5: क्या 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर?

'धुरंधर' को रिलीज हुए आज 5 दिन हो गए हैं और इन 5 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन किया है.

Dhurandhar
'धुरंधर' (Poseter)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और इस साल की सबसे दमदार ओपनिंग फिल्मों में से एक बन गई है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ आई थी और इसने उन सभी उम्मीदों को पार कर लिया है. हाई-वोल्टेज देशभक्ति को जबरदस्त एक्शन और इंटेंस ड्रामा के साथ मिलाकर धुरंधर ने दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता है.

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म की बदौलत धुरंधर सिनेमाघरों में जबरदस्त रफ्तार से राज कर रही है. वीकेंड के बाद भी फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आई है, यह टिकट काउंटरों पर मजबूती से टिकी हुई है और पूरे देश में अपना दबदबा बनाए हुए है.

'धुरंधर' फर्स्ट मंडे टेस्ट
सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन यानी पहले सोमवार) को 23.25 करोड़ रुपये कमाए. इसे देखते हुए, रणवीर की फिल्म का चार दिनों का कुल कलेक्शन 126.25 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही, फिल्म ने राम लीला का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है. संजय लीला भंसाली की निर्देशित इस फिल्म में रणवीर और दीपिका मुख्य भूमिकाओं में थे. इस पीरियड ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर 117.53 करोड़ रुपये कमाए थे.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5
शानदार रिव्यू और जबरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ की वजह से धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफल फिल्मों में से एक बनने की राह पर है. सैकनिल्क के अनुसार, यह स्पाई ड्रामा आज (मंगलवार, 9 दिसंबर) भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा कायम रखे हुए है. 9 दिसंबर शाम 8 बजे तक, फिल्म ने पहले ही लगभग 18.65 करोड़ कमा लिए हैं, जिससे कुल कमाई लगभग 144.9 करोड़ हो गई है.

'धुरंधर' के बारे में
भारत-पाकिस्तान संघर्ष से प्रेरित 'धुरंधर' एक इमोशनल और शानदार कहानी पेश करती है. 3 घंटे 32 मिनट के बड़े रनटाइम के बावजूद, फिल्म ने अपनी दमदार स्क्रीनप्ले, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और मजबूत देशभक्ति की भावना की वजह से दर्शकों को पूरे समय बांधे रखा है.

यह स्पाई एक्शन थ्रिलर आदित्य धर ने लिखी, डायरेक्ट की और को-प्रोड्यूस की है. जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक सपोर्टिंग रोल में हैं. इसका दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. यह यश की टॉक्सिक से क्लैश करेगी.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 5
RANVEER SINGH AKSHAYE KHANNA
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 5

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.