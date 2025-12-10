ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: रणवीर सिंह की फिल्म ने मंगलवार को मचाया गदर, भारत में कमाई 150 करोड़ के पार

हैदरबाद: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से तबाही मचा दी है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के पांच दिन पूरे कर लिए हैं. धुरंधर की मंडे टेस्ट में कमाई गिरी थी, लेकिन मंगलवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फिर रफ्तार पकड़ी और कमाल कर दिया. धुरंधर ने पांच दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. चलिए जानते हैं आखिर फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर क्या गदर मचाया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. अब फिल्म ने भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म ने पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.