ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में निकली 'धुरंधर' की हवा, 46 फीसदी गिरी कमाई, सोमवार को किया इतना कलेक्शन

हैदराबाद: रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड पर वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर बता दिया कि इसकी आंधी रुकने वाली नहीं हैं. फिल्म बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई और अभी भी थिएटर में भारी संख्या में दर्शक जुट रहे हैं. फिल्म अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी है. फिल्म धुरंधर अपने मेंड टेस्ट को पार कर चुकी है, चलिए जानते हैं फिल्म ने अपने पहले सोमवार कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ओवरसीज में फिल्म ने 34.48 करोड़ रुपये और भारत में 125.67 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. सैकनिल्क की मानें तो पहले सोमवार धुरंधर की कमाई में 46 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है और फिल्म ने 23 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, भारत में धुरंधर का कलेक्शन 126.27 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.