धुरंधर बॉक्स ऑफिस: रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए 1296 करोड़, 38वें दिन की मोटी कमाई, 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड खतरें में

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से गुडन्यूज आई है. धुरंधर 1300 करोड़ रुपये की कमाई से सिर्फ चार कदम दूर है. 38 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही धुरंधर आज 12 जनवरी को अपनी रिलीज के 39वें दिन में एंटर कर चुकी है. फिल्म ने इन 38 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ के पार हो चुका है. आइए जानते हैं धुरंधर ने 38वें दिन कितनी कमाई की है और इन 38 दिनों में फिल्म का घरेलू, ओवरसीज और वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन हो गया है. धुरंधर की 38वें दिन की कमाई धुरंधर ने ऑफिशियल 38 दिनों में भारत में 857.40 करोड़ रुपये, ओवरसीज में 284.10 करोड़ रुपये और 1296 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 38वें दिन 6.85 करोड़ रुपये कमाए हैं. धुरंधर एक ही भाषा में इतनी कमाई वाली पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है.