ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए 1296 करोड़, 38वें दिन की मोटी कमाई, 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड खतरें में

प्रभास की द राजा साब रिलीज होने के बाद भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकी नहीं है.

Dhurandhar Box Office collection day 38
धुरंधर बॉक्स ऑफिस (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से गुडन्यूज आई है. धुरंधर 1300 करोड़ रुपये की कमाई से सिर्फ चार कदम दूर है. 38 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही धुरंधर आज 12 जनवरी को अपनी रिलीज के 39वें दिन में एंटर कर चुकी है. फिल्म ने इन 38 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ के पार हो चुका है. आइए जानते हैं धुरंधर ने 38वें दिन कितनी कमाई की है और इन 38 दिनों में फिल्म का घरेलू, ओवरसीज और वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन हो गया है.

धुरंधर की 38वें दिन की कमाई

धुरंधर ने ऑफिशियल 38 दिनों में भारत में 857.40 करोड़ रुपये, ओवरसीज में 284.10 करोड़ रुपये और 1296 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 38वें दिन 6.85 करोड़ रुपये कमाए हैं. धुरंधर एक ही भाषा में इतनी कमाई वाली पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है.

पुष्पा 2 का टूटेगा का रिकॉर्ड?

धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी और इंडिया की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. बॉलीवुड में धुरंधर ने शाहरुख खान की जवान को पछाड़ा है. वहीं, भारत की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में आरआरआर, केजीएफ 2, जवान, पठान, कल्कि 2898 एडी और एनिमल को पछाड़ धुरंधर चौथे नंबर पर काबिज है. अब धुरंधर की नजर पुष्पा 2 पर टिकी है, जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

इन फिल्मों के आगे टिकी हुई है

धुरंधर ने अपने बाद रिलीज हुई फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस को बॉक्स ऑफिस पर पानी पिलाया है. अब साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब थिएटर में लगी हुई है. बावजूद इसके फिल्म धुरंधर अभी भी करोड़ों में कमाई कर रही है. अभी 23 जनवरी को मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 भी रिलीज होने जा रही है. बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में अच्छा-खासा क्रेज है. वहीं, धुरंधर के पास अभी भी 10 से 12 दिन है, खुलकर कमाने का.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. सभी अपने-अपने किरदार से छाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें:

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: प्रभास की फिल्म ने 'धुरंधर' को दी मात? जानें ओपनिंग डे पर कितनी हुई कमाई

TAGGED:

DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 38
DHURANDHAR
DHURANDHAR COLLECTION DAY 38
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
DHURANDHAR BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.