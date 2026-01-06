ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 32वें दिन गिरी कमाई, फिर भी तोड़ा RRR का रिकॉर्ड, 'पुष्पा 2' और 'सुल्तान' को भी छोड़ा पीछे

फिल्म धुरंधर ने 31वें दिन भारत में 12.75 करोड़ रुपये कमाए. 31वें दिन के ऑफिशियल कलेक्शन आते ही फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 820 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है. वहीं, धुरंधर ने पांचवें सोमवार यानी 32वें दिन 5.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. धुरंधर का 32 दिनों का कुल घरेलू कलेक्शन 825.70 करोड़ रुपये हो गया है. धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते में 189.3 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 115.70 करोड़ रुपये कमाए थे.

हैदराबाद: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अपनी रिलीज के 32 दिन पूरे कर लिए हैं. धुरंधर अपने पांचवें सोमवार को ढीली नजर आई और फिल्म ने अब तक का सबसे कम दैनिक कलेक्शन किया है. हालांकि फिल्म वर्ल्डवाइड और ओवरसीज मार्किट में अभी भी मोटा पैसा कमा रही है. यश की केजीएफ 2 को पछाड़ने के बाद धुरंधर ने अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्म आरआरआर को पटखनी दी है. भारत की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म बनी धुरंधर ने 32वें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और वर्ल्डवाइड इसकी कमाई कितनी पहुंची है और जानेंगे ओवरसीज में पुष्पा 2 और सुल्तान को कैसे पछाड़ा है.

आरआरआर को पछाड़ा

धुरंधर ओवरसीज में हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली 15 फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई है, जबकि फिल्म मिडिल ईस्ट में रिलीज ही नहीं हुई थी. डोमेस्टिक मार्किट में धुरंधर की कमाई 65 फीसदी तक गिरी और जबकि ओवरसीज में 60 फीसदी की गिरावट आई. फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद वर्ल्डवाइड सबसे कम 10 करोड़ रुपये का दैनिक कलेक्शन किया है. ओवरसीज में फिल्म ने 31.3 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं, जिससे इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1240 करोड़ रुपये हो गया है और सैकनिल्क की मानें तो फिल्म एस.एस राजामौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर (1230 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. अब धुरंधर भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसी के साथ ओवरसीज कमाई में फिल्म ने पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है. पुष्पा 2 ने ओवरसीज में 31 मिलियन डॉलर और सलमान खान की सुल्तान ने 29.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

केजीएफ 2 को पछाड़ा

धुरंधर ने अपने 29वें दिन की कमाई से शाहरुख खान के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म जवान को पछाड़ा था. साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म जवान ने वर्ल्डवाइड 1148.32 करोड़ रुपये कमाए थे. धुरंधर ने 29 दिनों में वर्ल्डवाइड 1164.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. धुरंधर ने यश स्टारर फिल्म केजीएफ 2 (1215 करोड़ रुपये) को वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ दिया. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1240 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. वहीं, धुरंधर अब डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में केजीएफ 2 (859 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर वाकई में साल 2025 की ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की धुरंधर फिल्म साबित हो रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त अर्जुन रामपाल और फिल्म की बाकी सभी स्टारकास्ट को धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट जाता है.