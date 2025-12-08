ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' ने संडे को मचाई सनसनी, तीसरे दिन की बंपर कमाई, बनी रणवीर सिंह की 8वीं 100 करोड़ी फिल्म

रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म से अपने करियर का कमाई का बढ़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं.

Dhurandhar Box Office Collection Day 3
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (Poster)
हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वाकई में धुरंधर साबित हो रही है. फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले रविवार को सबसे ज्यादा छप्पर फाड़ कमाई की है. बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने थिएटर में अपने दैनिक कलेक्शन से गदर मचा रखा है . रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म से कमाई का नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं. धुरंधर पहले ही उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है और अब फिल्म की कमाई को देखते हुए और भी रिकॉर्ड बनना बाकी है. इससे पहले जानते हैं फिल्म ने रविवार को कितने करोड़ रुपये कलेक्शन किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर उनकी फिल्म बॉक्स पर राज कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म धुरंधर ने अपने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 43 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया है. रविवार को फिल्म की कमाई में 34 फीसदी से भी ज्यादा की कमाई देखने को मिली है. संडे को फिल्म ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 53.47 फीसदी दर्ज हुआ है. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर कुल 103 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ धुरंधर रणवीर सिंह की 8वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई हैं.

रणवीर सिंह की 100 करोड़ी फिल्म

पद्मावत (300.26 करोड़ रुपये)

सिम्बा (240.22 करोड़ रुपये)

बाजीराव मस्तानी (184 करोड़ रुपये)

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (153.3 करोड़ रुपये)

गली बॉय (139.9 98 करोड़ रुपये)

गोलियों की रासलीला- रामलीला (110 करोड़ रुपये)

धुरंधर - (103 करोड़ रुपये)

रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर एक्शन थ्रिलर धुरंधर आज 8 दिसंबर को अपने पहले सोमवार में एंटर कर चुकी है. फिल्म धुरंधर अपने मंडे टेस्ट में कितना कमाती है, अब फिल्म ट्रेड एनालिस्ट की इस पर नजर है.

