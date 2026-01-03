ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 29वें दिन शाहरुख खान की 'जवान' को पछाड़ा, बनी बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जवान को पछाड़ा ( POSTER )

हैदराबाद : रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. आज धुरंधर अपनी रिलीज का एक महीना पूरा करने जा रही है. अपना एक महीना पूरा करने से पहले धुरंधर ने अपने नाम कमाई का एक और रिकॉर्ड कर लिया है. धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. धुरंधर ने यह कीर्तिमान अपनी 29वें दिन की कमाई से बनाया है. अब धुरंधर आमिर खान की फिल्म दंगल के बाद बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ (वर्ल्डवाइड) फिल्म बन गई है. धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तब से अब तक डबल डिजिट में पैसा कमा रही है और इस वीकेंड धुरंधर वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ रुपये कमा सकती है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 29 सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म धुरंधर ने 29वें दिन भारत में 8.75 करोड़ रुपये कमाए हैं. यानि सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का यह पहला सिंगल डिजिट कलेक्शन है. वैसे फिल्म मेकर्स के अनुसार फिल्म ने 28वें दिन 17.60 करोड़ रुपये कमाए थे और फिल्म का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 784.50 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का आज 29वें दिन का ऑफिशियल कलेक्शन आते ही फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये कमाने जा रही है. वहीं, धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाकर रख दिया है.