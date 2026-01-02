ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 'आरआरआर' को पछाड़ा अब 'जवान' की बारी, चौथे वीक किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार

हैदराबाद: धुरंधर अपना एक महीना पूरा करने जा रही है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 28 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 28 दिनों में धुरंधर ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स बनाए तो कई तोड़े भी. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर बहुत जल्द बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन जाएगी. धुरंधर के सामने अब शाहरुख खान की सबसे कमाऊ फिल्म जवान का रिकॉर्ड है. जवान का रिकॉर्ड टूटने से पहले जानेंगे कि फिल्म ने 28 वें दिन कितनी कमाई की है और फिल्म का कुल डोमेस्टिक व वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हो गया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28

धुरंधर अपनी रिलीज के 4 हफ्ते पूरे कर चुकी है. धुरंधर ने पहले हफ्ते डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ रुपये कमाए हैं. धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन 17.60 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, धुरंधर ने चौथे हफ्ते 115. 70 करोड़ रुपये का का कलेक्शन किया है. 28वें दिन की कमाई से धुरंधर का कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 784.50 करोड़ रुपये का हो गया है. इसी के साथ धुरंधर ने राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर डोमेस्टिक कलेक्शन (782 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने 28वें दिन लगातार डबल डिजिट में कमाकर इतिहास रच दिया है. इसी के साथ चौथे वीक में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली धुरंधर पहली फिल्म बन गई है. चौथे वीक में सबसे ज्यादा 57.95 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड पुष्पा 2 के नाम था. इसके बाद छावा 43.98 करोड़ रुपये और फिर स्त्री 2- 37.75 करोड़ रुपये लिस्ट में शामिल थी.

भारत में सबसे कमाऊ फिल्में (हिंदी-नेट कलेक्शन)

पुष्पा 2- 830 करोड़ रुपये (हिंदी) (नेट कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा)

धुरंधर - 784.50 करोड़ रुपये (इंडिया नेट कलेक्शन).. कमाई जारी है...

जवान- 640. 25 (नेट कलेक्शन) (584 करोड़ रुपये हिंदी)

स्त्री 2-627 करोड़ रुपये