धुरंधर बॉक्स ऑफिस: बनी बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म, 'पठान' का लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड टूटा, अब 'जवान' की बारी

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा करने जा रही है, लेकिन फिल्म अभी भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है. धुरंधर ने अपना चौथा संडे भी कवर कर लिया है और 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. धुरधर अपनी रिलीज के 24 दिन पूरे कर चुकी है और इन 24 दिनों में वह बॉलीवुड की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. धुरंधर ने शाहरुख खान की पठान के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, धुरंधर ने अल्लू अर्जुन स्टारर मास एक्शन फिल्म पुष्पा 2 की चौथे वीकेंड की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. अब फिल्म ने 24वें कितना कलेक्शन किया है और क्या-क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, चलिए जानते हैं.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये कमाने वाली धुरंधर बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है. अब धुरंधर के आगे डोमेस्टिक कलेक्शन में आरआरआर (782.2 करोड़ रुपये), केजीएफ 2 (859.7 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030.42 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2 का (1234.1 करोड़ रुपये) जैसी साउथ फिल्मों का ही रिकॉर्ड बचा है. धुरंधर ने भारत में 23 दिनों में 706.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 24वें दिन 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये और तीसरे हफ्ते में 189.3 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ धुरंधर ने चौथे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म पुष्पा 2 (53.75 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. धुरंधर ने चौथे वीकेंड 57.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.