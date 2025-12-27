धुरंधर बॉक्स ऑफिस: 700 करोड़ के पास पहुंची फिल्म, 22वें दिन की 'तू मेरी..मैं तेरा...' से दोगुनी कमाई
धुरंधर अब दिन ब दिन रिकॉर्ड बनाती जा रही है. धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है.
हैदराबाद: रणवीर सिंह बॉलीवुड के तीसरे ऐसे एक्टर बन गए हैं, जिन्होंने 1000 करोड़ी फिल्म दी है. हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म देने की रेस में उन्होंने सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है. आमिर खान और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह के खाते में 1000 करोड़ी फिल्म है. रणवीर सिंह की धुरंधर ने महज 21 दिनों में इस माइलस्टोन को हासिल किया है. सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने की रेस में उन्होंने प्रभास की कल्कि 2898एडी को भी पीछे छोड़ दिया है. अब धुरंधर ने अपनी रिलीज के 22 दिन पूरे कर लिए हैं, आइए जानते हैं फिल्म ने 22वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए हैं.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस डे 22 कलेक्शन
धुरंधर वर्ल्डवाइड 21 दिनों में 1006.7 करोड़ रुपए और भारत में 668.80 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. धुरंधर ने 22वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार 16.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. धुरंधर भारत में 700 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म ने भारत में 685.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. धुरंधर ने पहले हफ्ते- 218 करोड़ रुपये, दूसरे वीके 261.5 करोड़ रुपये और तीसरे वीक 189.3 करोड़ रुपये कमाए हैं. आज 23वें दिन की कमाई से धुरंधर भारत में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.
वहीं, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने दूसरे दिन 6.03 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म का दो दिनों का कुल कलेक्शन 14.49 करोड़ रुपये हो गया है. धुरंधर ने 22वें दिन कार्तिक की फिल्म से ज्यादा कलेक्शन किया है.
- भारत में सबसे कमाऊ फिल्में (हिंदी-नेट कलेक्शन)
पुष्पा 2- 830 करोड़ रुपये (हिंदी) (नेट कलेक्शन 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा)
धुरंधर - 685.50 करोड़ रुपये (इंडिया नेट कलेक्शन)
जवान- 640. 25 (नेट कलेक्शन) (584 करोड़ रुपये हिंदी)
स्त्री 2-627 करोड़ रुपये
छावा- 600 करोड़ रुपये
गदर 2- 525.5 करोड़ रुपये
पठान- 543 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन, (524.5 करोड़ रुपये हिंदी)
बाहुबली 2 -1030.42 करोड़ रुपये- नेट इंडिया कलेक्शन, (511 करोड़ रुपये हिंदी)
एनिमल- 554 करोड़ रुपय इंडिया नेट कलेक्शन, (505 करोड़ रुपये हिंदी)
केजीएफ चैप्टर 2- 859.7 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन, (434.7 करोड़ रुपये हिंदी)
सबसे तेज 1000 करोड़ी फिल्में (वर्ल्डवाइड)
भारत में अभी तक 9 फिल्में ही 1000 करोड़ रुपये के माइलस्टोन को छू पाई हैं. सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म पुष्पा 2 है. बता दें, बॉलीवुड से धुरंधर चौथी 1000 करोड़ी फिल्म है. सबसे पहले आमिर खान की फिल्म दंगल ने 1000 करोड़ी क्लब शुरू किया था, जिसका रिकॉर्ड बाहुबली 2 ने तोड़ा था. शाहरुख खान की दो फिल्में पठान और जवान 1000 करोड़ी क्लब में शामिल हैं. धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की पहली, बॉलीवुड की चौथी और इंडिया की 9वीं 1000 करोड़ी फिल्म है. वहीं, रणबीर कपूर एनिमल से इस माइलस्टोन तक पहुंचने से चूक गए थे. एनमिल ने 917 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.