'धुरंधर' ने रचा इतिहास, बनी 2025 की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म, 21वें दिन की कमाई से बनाए ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 700 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रही है.
हैदराबाद: रणवीर सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं. धुरंधर डोमेस्टिक कलेक्शन की टॉप लिस्ट में तेजी से ऊपर बढ़ रही है. अपनी रिलीज के 21 दिन पूरे कर चुकी धुरंधर ने बॉलीवुड की तकरीबन सभी फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया है. इस रेस में धुरंधर से कई साउथ फिल्में भी पीछे छूट गई हैं. अब धुरंधर के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म जवान थी और आज यह कीर्तिमान धुरंधर के नाम हो गया है. धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 700 करोड़ रुपये की ओर तेजी से बढ़ रही है और जवान को पछाड़कर धुरंधर बॉलीवुड की डोमेस्टिक कलेक्शन में सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. वहीं, धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21
धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन 20.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में धुरंधर ने 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये और 15 से 19 वें दिनों तक 139.8 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, धुरंधर ने 21वें दिन क्रिसमस डे मौके पर 28.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर तीन हफ्ते में कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 668.80 करोड़ रुपये हो गया है. धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म जवान (640.25 करोड़ रुपये) और साउथ सिनेमा की कल्कि 2898 एडी (646.31 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इनका रिकॉर्ड टूटते ही धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और इंडियन सिनेमा में 5वीं. बता दें भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 (1234.1 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (1030.42 करोड़ रुपये), केजीएफ 2 (859.7 करोड़ रुपये) और आरआरआर (782.2 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
2025 की पहली 1000 करोड़ी फिल्म
इसी के साथ फिल्म धुरंधर साल 2025 की पहली 1000 करोड़ी फिल्म बन गई है. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1006.7 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इस माइलस्टोन से ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और विक्की कौशल की छावा पीछे चूक चुकी हैं. बता दें, धुरंधर 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली भारत की 9वीं फिल्म बन चुकी है.
हिंदी कलेक्शन में फिल्मों की कमाई (बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर)
पुष्पा 2- 830 करोड़ रुपये
धुरंधर - 668.20 करोड़ रुपये... कमाई जारी.....
स्त्री 2-627 करोड़ रुपये
छावा- 600 करोड़ रुपये
जवान- 584 करोड़ रुपये
गदर 2-525.5 करोड़ रुपये
पठान- 524.5 करोड़ रुपये
बाहुबली 2 - 511 करोड़ रुपये
एनिमल- 505 करोड़ रुपये
केजीएफ चैप्टर 2- 434.7 करोड़ रुपये
सबसे कमाऊ ए रेटेड फिल्म
धुरंधर ने अपने 19वें दिन की कमाई से सबसे कमाऊ ए रेटेड (एडल्ट फिल्म) फिल्म एनिमल (917 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 960 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. अब धुरंधर भारत की वर्ल्डवाइड 10 सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. इस लिस्ट से धुरंधर ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को बाहर कर दिया है. धुरंधर का टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में 9वां स्थान है और 10वें नंबर पर एनिमल है. धुरंधर के सामने बॉलीवुड से बस जवान (1148.32 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड) और पठान (1050.30 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड) का ही रिकॉर्ड है. साल के अंत तक धुरंधर जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर सकती है.
धुरंधर के बारे में
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह इंडियन जासूस जसकिरत सिंह रंगी और हम्जा अली के रोल में दिख रहे हैं. वहीं, फिल्म में अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल पाकिस्तानी गैंगस्टर की भूमिका में हैं. संजय दत्त पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम के रोल में हैं. सारा अर्जुन पाकिस्तानी नेता के बेटी के किरदार में हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत शानदार है और लोग फिल्म को खूब एन्जॉय कर रहे हैं.