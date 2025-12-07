ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: 'धुरंधर' की दहाड़, दो दिन में 50 करोड़ का किया आंकड़ा पार, जानें कितनी हुई टोटल कमाई

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जानें फिल्म के कलेक्शन के बारे में

Dhurandhar
'धुरंधर' (Poster)
Published : December 7, 2025 at 11:52 AM IST

हैदराबाद: रणवीर सिंह और आदित्य धर ने 'धुरंधर' के लिए एक साथ आए हैं. इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी है. यह फिल्म एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है और इसे आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'धुरंधर' विक्की कौशल की उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के छह साल बाद आदित्य की डायरेक्शन में वापसी है. इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जाने वाली 'धुरंधर' ने दो दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.

रणवीर 2 साल के गैप के बाद 'धुरंधर' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है. उन्हें पिछली बार 2023 में रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने सिंघम अगेन में कैमियो किया था. 'धुरंधर' पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके में स्थानीय गैंग और क्राइम सिंडिकेट के साथ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) की असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित है.

'धुरंधर' की ओपनिंग डे

फिल्म ने अपनी शानदार कास्ट, कहानी और गानों से शहर में जबरदस्त चर्चा बटोरी है, जिसकी वजह से 'धुरंधर' ने शानदार ओपनिंग की और रणवीर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर उभरी. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन 27 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ यह रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई.

रणवीर सिंह के लिए, 'धुरंधर' अब उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने पद्मावत को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 24 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. आदित्य धर ने भी एक नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड दर्ज किया है. धुरंधर ने 2019 में 8.20 करोड़ रुपये की ओपनिंग वाली उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
पहले दिन दर्शकों और समीक्षकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया की वजह से रिलीज के दूसरे दिन सिनेमाघरों में काफी भीड़ देखने को मिली. दर्शक फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में सिनेमाघर पहुंचें, जिसकी वजह से 'धुरंधर' के कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिली.

सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर' ने दूसरे दिन, शनिवार, 6 दिसंबर को भारत में 33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और इसी के साथ फिल्म 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार गई. दो दिनों के बाद 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन अब भारत में 60 करोड़ रुपये नेट हो गया है.

मिक्स रिव्यू मिलने के बावजूद, 'धुरंधर' को दर्शकों के पॉजिटिव रिएक्शन से हौसला मिला है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही, तो उम्मीद है कि पहले वीकेंड में यह 90 करोड़ रुपये के करीब कमा लेगी.

दुनिया भर में कुल कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, शनिवार के आखिर तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अभी लगभग 69.75 करोड़ रुपये है. विदेशों में, 'धुरंधर' ने लगभग 7.6 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका दुनिया भर का कुल कलेक्शन लगभग 77.35 करोड़ रुपये हो गया है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही, तो यह पहले वीकेंड तक 100 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर ले जाएगी.

'धुरंधर' के बारे में
आदित्य धर की निर्देशित, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह ने हमजा अली का मुख्य किरदार निभाया है, जो आईबी चीफ अजय सान्याल (आर माधवन) द्वारा पाकिस्तानी माफिया के अंदर प्लांट किया गया एक अंडरकवर एजेंट है. यह फिल्म अंडरवर्ल्ड की कहानी है जो अपराधियों, मुखबिरों और एजेंटों के एक नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी गुप्त ऑपरेशन्स, जासूसी और धोखे के बीच एक-दूसरे से जुड़ जाती है.यह फिल्म रणवीर और आदित्य का पहला कोलैबोरेशन है. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई कलाकार हैं.

