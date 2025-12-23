ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: पहले 'कांतारा- चैप्टर 1' और अब 'छावा' को पछाड़ा, 2025 की बनी हाईएस्ट हिंदी कलेक्शन फिल्म

'धुरंधर'/'छावा' ( Poster )

मुंबई: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखे हुए है. फिल्म तीसरे सप्ताह में चल रही है और इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 18वें दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम की है. रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और अपने स्टाइल से रिकॉर्ड तोड़ रही है. जब आदित्य धर की फिल्म रिलीज हुई, तो ट्रेड एक्सपर्ट्स को अंदाजा नहीं था कि यह सिनेमाघरों में इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. जहां इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन 18-20 करोड़ रुपये कमाएगी, वहीं इसने 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के कारण फिल्म ने आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और तब से इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी. तीसरे सोमवार को भी इसने दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही. मेकर्स के मुताबिक, 18वें दिन फिल्म ने 19.70 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया, जिससे इसकी कुल कमाई बढ़कर 598.90 करोड़ रुपये हो गई. यह मंगलवार यानी रिलीज के 19वें दिन 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.