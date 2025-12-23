'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: पहले 'कांतारा- चैप्टर 1' और अब 'छावा' को पछाड़ा, 2025 की बनी हाईएस्ट हिंदी कलेक्शन फिल्म
'धुरंधर' ने 18 दिन जबरदस्त कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. आइए जानें 18 दिन की कमाई के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025
मुंबई: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखे हुए है. फिल्म तीसरे सप्ताह में चल रही है और इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर फिल्म 18वें दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम की है.
रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और अपने स्टाइल से रिकॉर्ड तोड़ रही है. जब आदित्य धर की फिल्म रिलीज हुई, तो ट्रेड एक्सपर्ट्स को अंदाजा नहीं था कि यह सिनेमाघरों में इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. जहां इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन 18-20 करोड़ रुपये कमाएगी, वहीं इसने 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के कारण फिल्म ने आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और तब से इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18
सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी. तीसरे सोमवार को भी इसने दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही. मेकर्स के मुताबिक, 18वें दिन फिल्म ने 19.70 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया, जिससे इसकी कुल कमाई बढ़कर 598.90 करोड़ रुपये हो गई. यह मंगलवार यानी रिलीज के 19वें दिन 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.
धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)
|डे
|कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
|1
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|2
|33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|3
|44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|4
|24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|5
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|6
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|7
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|8
|34.52 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|9
|53.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|10
|58.20 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|11
|31.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|12
|32.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|13
|25.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|14
|25.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|15
|23. 70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|16
|35.89 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|17
|40.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|18
|19.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|कुल
|598.90 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म
दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह की फिल्म यहीं नहीं रुकी और एक्टर-फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' के दुनिया भर के 852.31 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी पार कर गई, जिससे यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई.
अब यह देखना बाकी है कि क्या यह फिल्म संदीप रेड्डी वांगा की निर्देशित और रणबीर कपूर की अभिनीत फिल्म 'एनिमल' (2023) को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं. सैकनिल्क के मुताबिक, 'एनिमल' ने दुनिया भर में 915 करोड़ रुपये कमाए थे.
'धुरंधर' का नया रिकॉर्ड
18वें दिन 'धुरंधर' ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, रणवीर सिंह की यह स्पाई थ्रिलर फिल्म इस साल रिलीज हुई विक्की कौशल की अभिनीत फिल्म 'छावा' को पीछे छोड़ दिया है और भारत में 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' के बारे में
रणवीर सिंह के अलावा, 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त सहित एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है. 'धुरंधर' में रणवीर हमजा का रोल निभा रहे हैं, जो कराची के गैंग और टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय एजेंट है. इसका पार्ट 2 मार्च 2026 में रिलीज होगा.