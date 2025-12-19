ETV Bharat / entertainment

धुरंधर बॉक्स ऑफिस: भारत में 500 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, 14वें दिन की खूब कमाई, 'अवतार-3' से टक्कर शुरू

धुरंधर बॉक्स ऑफिस डे 14 ( Posters )

हैदराबाद: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अभी भी धमाकेदार कमाई कर रही है. धुरंधर ने अब बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने 14वें दिन भी शानदार कलेक्शन किया है. धुरंधर की कमाई पर ब्रेक लगाने के लिए जेम्स कैमरून की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश आज 19 दिसंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है. भारत में अवतार 3 का बढ़िया क्रेज है और दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए थिएरट की ओर दौड़ रहे हैं. इस बीच धुरंधर ने 14वें दिन अपनी कमाई से क्या धमाल किया है, चलिए जानते हैं. धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 14 धुरंधर ने 14वें दिन यानी गुरुवार को भारत में 25.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म की भारत में कमाई 500 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. धुरंधर का 14 दिनों का डोमेस्टिक कलेक्शन 479.50 करोड़ रुपये हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर अपने तीसरे वीकेंड में 500 करोड़ रुपये आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी.