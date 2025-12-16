बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12: 'धुरंधर' की दहाड़ बरकरार, 400 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 'दंगल' को भी दी मात
'धुरंधर' ने रिलीज के 12वें दिन शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के आंकड़ें को छू लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 8:51 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 8:57 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह की अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' का थिएटर में शानदार प्रदर्शन जारी है और यह घरेलू और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. दूसरे वीकेंड के बाद भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह फिल्म ने 12 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
11वें दिन, धुरंधर ने जबरदस्त कमाई की. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे सोमवार को 31.80 करोड़ रुपये कमाए, जिससे हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे सोमवार के लिए एक नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बन गया. दूसरे सोमवार का कलेक्शन ओपनिंग डे से भी ज्यादा था, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है. 11वें दिन तक धुरंधर का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 396.40 करोड़ रुपये था और आज (12वें दिन) यह 400 करोड़ रुपये पार कर गया है.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12
रिलीज के 12वें दिन भी धुरंधर दर्शकों को सिनेमाघरों तक आने पर मजबूर कर दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर ने 16 दिसंबर को शाम 8 बजे तक 22.01 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 403.26 करोड़ रुपये हो गई है.
500 करोड़ की ओर 'धुरंधर'
धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड में भारत में 140 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया, जिससे हिंदी फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया. अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो एक और जबरदस्त वीकेंड आने वाला है, और धुरंधर अपने तीसरे वीकेंड शुरू होने से पहले ही 500 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर सकती है.
'धुरंधर' ने 'दंगल' को पछाड़ा
धुरंधर सिर्फ सातवीं ऐसी फिल्म बन गई है जो 400 करोड़ रुपये का नेट डोमेस्टिक कलेक्शन की है. इसने दंगल को पीछे छोड़ दिया, जो 6 साल से ज्यादा समय से बॉलीवुड की घरेलू कमाई का रिकॉर्ड था. सैकनिल्क के मुताबिक, दंगल ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 387.38 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. उम्मीद है कि दिन खत्म होने तक, धुरंधर प्रभास की सालार (406 करोड़) और रजनीकांत की 2.0 (407 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ देगी.
15 दिसंबर तक धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड (सैकनिल्क रिपोर्ट)
- रणवीर सिंह के लिए 103 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड.
- 207.25 करोड़ नेट के साथ रणवीर सिंह के लिए बिगेस्ट ओपनिंग वीक.
- हिंदी में A-रेटेड फिल्म के लिए 27 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा सातवां दिन.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए 32.50 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा आठवां दिन.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए 53 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा नौवां दिन.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए 58 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा दसवां दिन.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए 143.50 करोड़ नेट के साथ सबसे बड़ा दूसरा वीकेंड.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा शुक्रवार.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा शनिवार.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा रविवार.
- हिंदी में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा दूसरा सोमवार.
- हिंदी में A-रेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ा ग्यारहवां दिन.
- 11 दिनों में दुनिया भर में 588 करोड़ ग्रॉस के साथ रणवीर सिंह के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म.
- डायरेक्टर आदित्य धर के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म.
- 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली A-रेटेड भारतीय फिल्म.
'धुरंधर' के बारे में
आदित्य धर ने धुरंधर को डायरेक्ट किया है. उनकी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान के लयारी में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय जासूस है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं.