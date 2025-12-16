ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: भारत में 400 करोड़ से 4 कदम दूर, बनी दूसरे सोमवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

हैदराबाद: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रखा. धुरंधर ने अपने दूसरे रविवार को तकरीबन 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस हिला डाला. धुरंधर ने 10 दिनों में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म अब मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर आ गई है और उसके सामने बस कांतारा चैप्टर 1 और छावा जैसी साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में टिकी हुई हैं. इससे पहले जानते हैं फिल्म ने 11वें दिन यानी अपने दूसरे सोमवार कितना कलेक्शन किया है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11

धुरंधर ने सोमवार को भी धुआंधार कमाई की है, लेकिन दूसरे रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई तकरीबन आधी है, मगर धुरंधर ने अपने दूसरे सोमवार को पहले सोमवार (24.30 करोड़ रुपये) से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म ने भारत में 11वें दिन 31.80 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है और फिल्म की भारत में कुल कमाई 396.40 करोड़ रुपये हो गयी है.

दूसरे सोमवार की कमाई से इन फिल्मों को पछाड़ा

फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर विजयरथ अभी भी दौड़ रहा है. धुरंधर ने अपने दूसरे सोमवार की कमाई से पुष्पा 2 (20.50 करोड़ रुपये), स्त्री 2 (20.20 करोड़ रुपये) और छावा (19.10 करोड़ रुपये) की दूसरे सोमवार की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.