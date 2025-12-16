'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: भारत में 400 करोड़ से 4 कदम दूर, बनी दूसरे सोमवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के 11 दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म दूसरे सोमवार को पहले सोमवार से ज्यादा कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 11:41 AM IST|
Updated : December 16, 2025 at 11:56 AM IST
हैदराबाद: धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रखा. धुरंधर ने अपने दूसरे रविवार को तकरीबन 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस हिला डाला. धुरंधर ने 10 दिनों में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म अब मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर आ गई है और उसके सामने बस कांतारा चैप्टर 1 और छावा जैसी साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में टिकी हुई हैं. इससे पहले जानते हैं फिल्म ने 11वें दिन यानी अपने दूसरे सोमवार कितना कलेक्शन किया है.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11
धुरंधर ने सोमवार को भी धुआंधार कमाई की है, लेकिन दूसरे रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई तकरीबन आधी है, मगर धुरंधर ने अपने दूसरे सोमवार को पहले सोमवार (24.30 करोड़ रुपये) से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म ने भारत में 11वें दिन 31.80 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है और फिल्म की भारत में कुल कमाई 396.40 करोड़ रुपये हो गयी है.
दूसरे सोमवार की कमाई से इन फिल्मों को पछाड़ा
फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर विजयरथ अभी भी दौड़ रहा है. धुरंधर ने अपने दूसरे सोमवार की कमाई से पुष्पा 2 (20.50 करोड़ रुपये), स्त्री 2 (20.20 करोड़ रुपये) और छावा (19.10 करोड़ रुपये) की दूसरे सोमवार की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
हाईएस्ट सेकेंड मंडे कलेक्शन
धुरंधर- 31.80 करोड़ रुपये
पुष्पा 2- 20.50 करोड़ रुपये
स्त्री 2- 20.20 करोड़ रुपये
छावा - 19.10 करोड़ रुपये
धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)
|डे
|कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
|1
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|2
|33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|3
|44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|4
|24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|5
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|6
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|7
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|8
|34.52 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|9
|53.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|10
|58.20 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|11
|31.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|कुल
|396.40 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
धुरंधर बनी रिकॉर्डधारी
फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म धुरंधर की दूसरे रविवार की कमाई के आधार पर बताया था कि धुरंधर नंबर 1 फिल्म बन चुकी है. इसने दूसरे वीकेंड की कमाई में पुष्पा 2 और छावा समेत कई फिल्मों को पछाड़ दिया है और नया बेंचमार्क सेट किया. धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इससे पहले वह विक्की कौशल के साथ फिल्म उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुके हैं. इस बार आदित्य ने स्टेलर स्टारकास्ट के साथ धुरंधर तैयार की, जो बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार साबित हो रही है.