'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: 10 दिनों में वर्ल्डवाइड कमाए 552 करोड़ रु, दूसरे वीकेंड सेट किया कमाई का ये नया बेंचमार्क
धुरंधर ने अपनी 10वें दिन की कमाई से साल 2025 की इन हाईस्ट गॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल फिल्मों को पछाड़ दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 15, 2025 at 1:01 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 1:08 PM IST
हैदराबाद: धुरंधर अपने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाएगी यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड (शनिवार-रविवार) यानी दो दिनों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार किया है. धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने अपने रिलीज के 10 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 10 दिनों में धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड की कमाई से नवंबर 2025 तक सबसे कमाऊ रहीं इन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. चलिए जानते हैं धुरंधर की 10वें दिन की कमाई.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धुरंधर ने सिर्फ 28.60 करोड़ रुपये की कमाई से अपनी शुरुआत की थी. दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये कमाए और फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.
धुरंधर की 10वें दिन की कमाई
वहीं, फिल्म ने छठे दिन 29.20 करोड़ रुपये और सातवें दिन 29.40 करोड़ रुपये की कमाई की. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार फिल्म का एक हफ्ते में भारत में कुल कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हुआ. फिल्म ने आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया और 34.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया. नौवें दिन की कमाई बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की हाफ सेंचुरी लगाई और 53.70 करोड़ रुपये कमाए. धुरंधर की अब तक की सबसे ज्यादा हाइएस्ट दैनिक कमाई मानी जा रही थी. इसी बीच धुरंधर ने 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 58.20 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस हिला डाला.
550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार
अब धुरंधर का घेरलू कलेक्शन 364.60 करोड़ रुपये हो गया है. धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म वॉर 2 की कमाई (236 करोड़ रुपये-घरेलू), अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा (337 करोड़ रुपये) और रजनीकांत की कूली की डोमेस्टिक कमाई (260.3) और वर्ल्डवाइड (516.7 करोड़ रु) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी के साथ धुरंधर साल की 5 सबसे कमाऊ फिल्म की लिस्ट तीसरे पायदान पर आ गई है. धुरंधर के आगे कांतारा: चैप्टर 1 (622.5 करोड़ रुपये- घरेलू) और छावा (604.1 करोड़ रुपये- घरेलू) का रिकॉर्ड बाकी है. वहीं, धुरंधर ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 552.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)
|डे
|कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
|1
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|2
|33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|3
|44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|4
|24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|5
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|6
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|7
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|8
|34.52 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|9
|53.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|10
|58.20 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|कुल
|364.60 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
धुरंधर ने बनाया ये रिकॉर्ड
फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, धुरंधर नंबर 1 फिल्म बन चुकी है. इसने दूसरे वीकेंड की कमाई में पुष्पा 2 और छावा समेत कई फिल्मों को पछाड़ दिया है और नया बेंचमार्क सेट किया है.
वीकेंड 2 में टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्में
- धुरंधर- 146.60 करोड़ रुपये
- पुष्पा 2 (हिंदी)- 128 करोड़ रुपये
- छावा- 109.23 करोड़ रुपये
- स्त्री 2- 93.85 करोड़ रुपये
- गदर 2- 90.47 करोड़ रुपये
- एनिमल- 87.56 करोड़ रुपये
- जवान- 82.46 करोड़ रुपये
- बाहुबली 2 हिंदी - 80.75 करोड़ रुपये
- सैयारा - 75.50 करोड़ रुपये
- दंगल- 73.70 करोड़ रुपये
धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इससे पहले वह विक्की कौशल के साथ फिल्म उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुके हैं. इस बार आदित्य ने स्टेलर स्टारकास्ट के साथ धुरंधर तैयार की, जो बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार साबित हो रही है.