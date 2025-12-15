ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस: 10 दिनों में वर्ल्डवाइड कमाए 552 करोड़ रु, दूसरे वीकेंड सेट किया कमाई का ये नया बेंचमार्क

हैदराबाद: धुरंधर अपने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाएगी यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड (शनिवार-रविवार) यानी दो दिनों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार किया है. धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने अपने रिलीज के 10 दिन पूरे कर लिए हैं. इन 10 दिनों में धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है. धुरंधर ने अपने दूसरे वीकेंड की कमाई से नवंबर 2025 तक सबसे कमाऊ रहीं इन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. चलिए जानते हैं धुरंधर की 10वें दिन की कमाई.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर ने सिर्फ 28.60 करोड़ रुपये की कमाई से अपनी शुरुआत की थी. दूसरे दिन 33.10 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 44.80 करोड़ रुपये का छप्पर फाड़ कलेक्शन किया था. फिल्म धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर भारत में कुल 106.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 160.15 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने चौथे दिन 24.30 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 28.60 करोड़ रुपये कमाए और फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

धुरंधर की 10वें दिन की कमाई

वहीं, फिल्म ने छठे दिन 29.20 करोड़ रुपये और सातवें दिन 29.40 करोड़ रुपये की कमाई की. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार फिल्म का एक हफ्ते में भारत में कुल कलेक्शन 218.25 करोड़ रुपये हुआ. फिल्म ने आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया और 34.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया. नौवें दिन की कमाई बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की हाफ सेंचुरी लगाई और 53.70 करोड़ रुपये कमाए. धुरंधर की अब तक की सबसे ज्यादा हाइएस्ट दैनिक कमाई मानी जा रही थी. इसी बीच धुरंधर ने 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 58.20 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस हिला डाला.