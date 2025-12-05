ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: तोड़ा 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड, 'पद्मावत' को पछाड़ क्या बनेगी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर?

'धुरंधर' आज रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. चलिए जानते हैं धुरंधर ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की.

Dhurandhar
'धुरंधर'/ 'कांतारा चैप्टर 1' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
मुंबई: रणवीर सिंह दो साल के गैप के बाद एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर के साथ सिनेमाघरों में लौटे हैं. उनकी यह फिल्म आज, 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. दर्शक इस हाई-ऑक्टेन कहानी को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है.

'धुरंधर' आदित्य धर की लिखी, निर्देशित और को-प्रोड्यूस की गई है, और यह इंडस्ट्री और फैन कम्युनिटी में इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित हिंदी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार हैं. धुरंधर 17 सालों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म है, जिसका रनटाइम 3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड है. फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 5 दिसंबर की शाम 8 बजे तक बॉक्स ऑफिस पर 21.77 करोड़ रुपये कमाए हैं. उम्मीद है कि रात का शो खत्म होने तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी बढ़ सकता है. हालांकि ट्रेंड एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि धुरंधर पहले दिन करीब 24 से 25 करोड़ रुपये कमा सकती है. फाइनल रिपोर्ट देखने के लिए हमें दिन खत्म होने का इंतजार करना होगा.

क्या बनेगी रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनर?
अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म होगी? फिलहाल यह रिकॉर्ड पद्मावत (2018) के नाम है, जिसने 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर', 'पद्मावत' (24 करोड़ रुपये) की ओपनिंग को पार कर सकती हैं. हालांकि, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, धुरंधर ने 'सिम्बा (20.72 करोड़ रुपये) और गली बॉय (19.40 करोड़ रुपये) को रणवीर सिंह की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

'धुरंधर' ने 'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी को दी मात
आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' ने इस साल अक्टूबर में रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी बेल्ट में 18.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि धुरंधर ने 5 दिसंबर की शाम 8 बजे तक 21.77 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

ओटीटी रिलीज
धुरंधर फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए उपलब्ध होगी.

DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR BOX OFFICE DAY 1
RANVEER SINGH BIGGEST OPENER
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
DHURANDHAR BOX OFFICE COLLECTION

