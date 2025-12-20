ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बनी सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' को पछाड़ा, 15वें दिन की इतनी कमाई

'धुरंधर' बनी सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म ( POSTER )

हैदराबाद: धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15वें दिन की कमाई से इतिहास रच दिया है. धुरंधर महज 15 दिनों में 500 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ऐसा करके धुरंधर सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में धुरंधर ने पुष्पा 2, जवान और छावा समेत कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर पर बीती 19 दिसंबर को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश का कोई असर नहीं पड़ा है. चलिए जानते हैं धुरंधर ने 15वें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 फिल्म मेकर्स के अनुसार, धुरंधर ने 15वें दिन 23.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बीच उससे ज्यादा की कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार अवतार: फायर एंड ऐश ने पहले दिन भारत में 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की जनता अभी भी धुरंधर को देखने के लिए थिएटर में उमड़ रही है. धुरंधर ने अपने 15वें दिन की कमाई से भारत में कुल 503.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले वीक में 218 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. मेकर्स का कहना है कि धुरंधर ने फिर इतिहास रचा है और फिल्म सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल) डे कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस) 1 28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 2 33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 3 44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 4 24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 5 28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 6 29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 7 29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 8 34.52 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 9 53.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 10 58.20 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 11 31.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 12 32.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 13 25.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 14 25.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) 15 23. 70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा) कुल 503.20 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन) सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी धुरंधर