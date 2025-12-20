'धुरंधर' बनी सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' को पछाड़ा, 15वें दिन की इतनी कमाई
'धुरंधर' ने सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा 2 समेत किन-किन फिल्मों को चटाई धूल जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 12:31 PM IST
हैदराबाद: धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15वें दिन की कमाई से इतिहास रच दिया है. धुरंधर महज 15 दिनों में 500 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ऐसा करके धुरंधर सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में धुरंधर ने पुष्पा 2, जवान और छावा समेत कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर पर बीती 19 दिसंबर को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश का कोई असर नहीं पड़ा है. चलिए जानते हैं धुरंधर ने 15वें दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15
फिल्म मेकर्स के अनुसार, धुरंधर ने 15वें दिन 23.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अवतार: फायर एंड ऐश की रिलीज के बीच उससे ज्यादा की कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार अवतार: फायर एंड ऐश ने पहले दिन भारत में 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की जनता अभी भी धुरंधर को देखने के लिए थिएटर में उमड़ रही है. धुरंधर ने अपने 15वें दिन की कमाई से भारत में कुल 503.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने अपने पहले वीक में 218 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. मेकर्स का कहना है कि धुरंधर ने फिर इतिहास रचा है और फिल्म सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म बन गई है.
धुरंधर डे वाइज कलेक्शन (ऑफिशियल)
|डे
|कमाई (धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस)
|1
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|2
|33.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|3
|44.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|4
|24.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|5
|28.60 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|6
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|7
|29.40 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|8
|34.52 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|9
|53.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|10
|58.20 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|11
|31.80 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|12
|32.10 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|13
|25.70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|14
|25.30 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|15
|23. 70 करोड़ रुपये (कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा)
|कुल
|503.20 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी धुरंधर
धुरंधर ने महज 15 दिनों में भारत में 500 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. सैकनिल्क की मानें तो, पुष्पा 2 को भारत में हिंदी भाषा में 500 करोड़ रुपये कमाने में 10 से 11 दिनों का समय लगा था. साल 2023 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 18 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. स्त्री 2 ने 22 दिन और छावा ने 23 दिनों में यह आंकड़ा छुआ था.
सबसे तेज 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्में (सैकनिल्क)
पुष्पा 2- 11 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 812.14 करोड़ रुपये)
जवान- 18 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 582.31 करोड़ रुपये)
स्त्री 2- 22 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 597.99 करोड़ रुपये)
छावा- 23 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 585.7 करोड़ रुपये )
गदर 2- 24 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 525.7 करोड़ रुपये)
पठान- 28 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 525.53 करोड़ रुपये)
बाहुबली 2- 34 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 510.99 करोड़ रुपये)
एनिमल - 39 दिन (कुल हिंदी कलेक्शन- 502.98 करोड़ रुपये)
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर एक के बाद एक इतिहास रच रही है. फिल्म धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक अपनी कमाई से फिल्म समीक्षकों को भी चौंका रही है. धुरंधर साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में ऊपर बढ़ती जा रही हैं. वो दिन दूर नहीं है, जब धुरंधर साउथ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को पछाड़ मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म का खिताब अपने नाम कर लेगी.