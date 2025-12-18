ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' बनी दूसरी सबसे कमाऊ A रेटेड फिल्म, लिस्ट में 'सालार'- 'कूली' को पछाड़ा, अब इसका बचा है नंबर

हैदराबाद: इस वक्त वर्ल्डवाइड बॉक्स पर बॉलीवुड फिल्म धुरंधर छाई हुई है. धुरंधर एक A रेटेड 16+ फिल्म है, जिसे सेंसर बोर्ड ने एडल्ट कैटेगरी का टैग दिया था. फिल्म में मारकाट के साथ-साथ खूब गोलीबारी और बम धमाके सुनने को मिल रहे हैं. धुरंधर ने साबित कर दिया है कि वह सबसे दमदार एडल्ट फिल्म है. हालांकि सबसे कमाऊ A रेडेट फिल्मों की लिस्ट में उसे अभी रणबीर कपूर की इस फिल्म को पछाड़ना होगा. चलिए जानते हैं, भारत की सबसे कमाऊ उन 5 एडल्ट फिल्मों के बारे में जिनके रिकॉर्ड तोड़ते हुए धुरंधर आगे बढ़ रही है.

सबसे कमाऊ A रेटेड फिल्मों की लिस्ट में 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म कबीर सिंह थी, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी के बीच बहुत इंटिमेट सीन देखने को मिले थे. यह फिल्म मारकाट या गोलीबारी से नहीं बल्कि अपने इंटिमेट कंटेट से ए कैटेगरी में आई थी. फिल्म ने 368.32 करोड़ रुपये कमाए थे. रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली को एडल्ट का टैग मिला और फिल्म ने 516.81 करोड़ रुपये कमाए. प्रभास स्टारर फिल्म सालार पार्ट 1 ने 609.91 करोड़ रुपये कमाए और इन सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए रणवीर सिंह की धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 645.63 करोड़ रुपये का बिजनेस किया कर लिया है और वह सबसे कमाऊ A रेटेड फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. धुरंधर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से अभी बहुत पीछे है, जो 910.72 करोड़ रुपये कमाकर लिस्ट में टॉप पर है.

धुरंधर का डोमेस्टिक कलेक्शन

धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और वह अपनी रिलीज के शानदार 13 दिन पूरे कर चुकी है. फिल्म की कमाई के ऑफिशयल आंकड़े की बात करें तो इसने 12 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर 428.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. इसी के साथ धुरंधर साल 2025 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. कांतारा चैप्टर 1 (850 करोड़ रुपये से ज्यादा- वर्ल्डवाइड) और छावा (807 करोड़ रुपये- वर्ल्डवाइड) की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी धुरंधर को इस हफ्ते और भी धमाकेदार कलेक्शन करना होगा.

