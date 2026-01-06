ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' और 'इक्कीस' के मेकर्स ने खेला बड़ा दांव, साउथ की 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज से पहले घटाए टिकट के दाम

'धुरंधर' और 'इक्कीस' ( Poster )

हैदराबाद: 'धुरंधर' को रिलीज हुए 32 दिन हो चुके हैं. 32 दिनों के बाद रणवीर सिंह की अभिनीत फिल्म की रफ्तार अब बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती जा रही है. वहीं, 1 जनवरी को रिलीज हुई 'इक्कीस' भी कुछ खास कमाई न कर पा रही हैं. आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा से दो बड़ी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में धुरंधर और इक्कीस के मेकर्स ने दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले एक बड़ा दांव खेला है. धुरंधर और इक्कीस के मेकर्स ने अपनी-अपनी फिल्मों के दाम कम कर दिए हैं. 'धुरंधर'

जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने धुरंधर के लिए एक दिन का टिकट ऑफर अनाउंस किया है, जिसमें टिकट की कीमतें कम दिए गए हैं. हालांकि यह ऑफर चुनिंदा शहरों, सिनेमाघरों और शोज में वैलिड है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा समय पूरा करने के बाद भी अपनी शानदार और दमदार थिएटर रन जारी रखे हुए है. मंगलवार, 6 जनवरी को धुरंधर के मेकर्स ने फिल्म के टिकट की कीमत के बारे में अपडेट साझा किया है. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'इस धुरंधर ऑफर को हाथ से जाने मत देना. धुरंधर टिकट आज के लिए सिर्फ 199 से शुरू. अपने टिकट बुक करें. धुरंधर दुनिया भर में सिनेमा का जश्न मना रहा है.' यह फिल्म, जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, और अब इसकी कुल कमाई ग्लोबली 1,240 हो गई है. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने की कगार पर है. पांचवें हफ्ते में होने के बावजूद, आदित्य धर की निर्देशित फिल्म लगातार नए दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि शुरुआती रिलीज पीरियड के बाद भी इसकी लगातार सफलता दिखाती है कि दर्शक फिल्म में पेश की गई कहानी कहने के नए तरीके को लेकर कितने उत्साहित हैं.