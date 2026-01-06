ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' और 'इक्कीस' के मेकर्स ने खेला बड़ा दांव, साउथ की 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज से पहले घटाए टिकट के दाम

साउथ की 2 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. इससे पहले 'धुरंधर' और 'इक्कीस' ने एक बड़ा दाव खेला है.

Dhurandhar and Ikkis
'धुरंधर' और 'इक्कीस' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 6, 2026 at 2:03 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: 'धुरंधर' को रिलीज हुए 32 दिन हो चुके हैं. 32 दिनों के बाद रणवीर सिंह की अभिनीत फिल्म की रफ्तार अब बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती जा रही है. वहीं, 1 जनवरी को रिलीज हुई 'इक्कीस' भी कुछ खास कमाई न कर पा रही हैं. आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा से दो बड़ी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में धुरंधर और इक्कीस के मेकर्स ने दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले एक बड़ा दांव खेला है. धुरंधर और इक्कीस के मेकर्स ने अपनी-अपनी फिल्मों के दाम कम कर दिए हैं.

'धुरंधर'
जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने धुरंधर के लिए एक दिन का टिकट ऑफर अनाउंस किया है, जिसमें टिकट की कीमतें कम दिए गए हैं. हालांकि यह ऑफर चुनिंदा शहरों, सिनेमाघरों और शोज में वैलिड है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा समय पूरा करने के बाद भी अपनी शानदार और दमदार थिएटर रन जारी रखे हुए है.

मंगलवार, 6 जनवरी को धुरंधर के मेकर्स ने फिल्म के टिकट की कीमत के बारे में अपडेट साझा किया है. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'इस धुरंधर ऑफर को हाथ से जाने मत देना. धुरंधर टिकट आज के लिए सिर्फ 199 से शुरू. अपने टिकट बुक करें. धुरंधर दुनिया भर में सिनेमा का जश्न मना रहा है.'

यह फिल्म, जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, और अब इसकी कुल कमाई ग्लोबली 1,240 हो गई है. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने की कगार पर है.

पांचवें हफ्ते में होने के बावजूद, आदित्य धर की निर्देशित फिल्म लगातार नए दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि शुरुआती रिलीज पीरियड के बाद भी इसकी लगातार सफलता दिखाती है कि दर्शक फिल्म में पेश की गई कहानी कहने के नए तरीके को लेकर कितने उत्साहित हैं.

'इक्कीस'
अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ठीकठाक शुरुआत की. लेकिन, अगले दिन इसके इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई. फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और आज छठा दिन है. फिल्म के गिरते हुए कलेक्शन को देखते हुए मेकर्स ने इसके दाम को कम करने का फैसला लिया है.

6 जनवरी को इक्कीस के मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ इसके नए कीमत का एलान किया है. इंस्टाग्राम पर इक्कीस के नए टिकट प्राइज के बारे में बताते हुए मेकर्स ने लिखा है, बहादुरी की एक कहानी, जो सबके लिए है. टिकट 92 रुपये से शुरू. यह ऑफर सिर्फ आज के लिए मान्य है. नियम और शर्तें लागू. अभी अपने टिकट बुक करें. इक्कीस के साथ अब सिनेमाघरों में साहस का अनुभव करें.'

इक्कीस पहले सोमवार को 1.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गै. 5 दिनों में इसका कुल कलेक्शन भारत में 21.5 करोड़ रुपये नेट हो गया है. सोमवार को इस बड़ी गिरावट से पता चलता है कि यह जल्द ही सिनेमाघरों से उतर जाएगी. सस्ते टिकटों की वजह से डिस्काउंट वाले मंगलवार को इसमें थोड़ी जान आ सकती है, लेकिन अब इससे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

'धुरंधर' और 'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस क्लैश

इस हफ्ते भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है और ये दोनों फिल्में साउथ सिनेमा से हैं. 9 जनवरी, पोंगल के मौके पर तमिल स्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज होने वाली है. यह 'जन नायकुडु' नाम से तेलुगु में और हिंदी वर्जन में 'जन नेता' नाम से रिलीज होगा. एच. विनोद की निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस की निर्मित जन नायकन में विजय मुख्य भूमिका में हैं. विजय के अलावा, फिल्म में मामिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी हैं.

जन नायकन के अलावा, 9 जनवरी को प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' भी रिलीज हो रही है. मेकर्स इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं. फिल्म को मुरुगटी ने लिखा और निर्देशित किया है. इसका निर्माण पीपूल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने किया है. फिल्म में प्रभास के साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

