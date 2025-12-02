'धुरंधर' एडवांस बुकिंग: क्या 'कांतारा: चैप्टर 1' को बीट कर पाएगी रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म? जानें अब तक कितनी बिकी टिकटें
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. आइए जानें धुरंधर की एडवांस बुकिंग के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 1:46 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह इन दिनों लाइमलाइट में बने हुए हैं. वह दो साल के गैप के बाद 'धुरंधर' के साथ लीड रोल में स्क्रीन पर लौट रहे हैं, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. जैसे-जैसे फिल्म की थिएटर रिलीज करीब आ रही हैं, वैसे-वैसे यह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. न सिर्फ अपनी चर्चा के लिए, बल्कि अपने विवादों के लिए भी. फिलहाल पूरे भारत में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. तो चलिए एक नजर डालते हैं धुरंधर की एडवांस बुकिंग पर....
'धुरंधर' ने अपने धमाकेदार ट्रेलर और गानों, खासकर टाइटल ट्रैक से पहले ही सबका ध्यान खींच रहा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी एक्शन स्पाई थ्रिलर ड्रामा में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और इसमें आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकार हैं.
'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग
रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना गेम आगे बढ़ा रहे हैं. सैकनिल्क के मुताबित, 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग अच्छी रही है. इस स्पाई-थ्रिलर ने आज (2 दिसंबर) दोहपर 1.30 बजे तक भारत में नेशनल चैन्स में 30,969 (2D: 25347; IMAX 2D: 2484) टिकटें बिकी हैं. एडवांस बुकिंग के साथ 'धुरंधर' ने अभी तक कुल कमाई 2.94 करोड़ (ब्लॉक सीटों के साथ) हो गई है.
रणवीर सिंह ने की कांतारा के दैव की नकल
हाल ही में, रणवीर सिंह गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ डिया (IFFI 2025) के समापन समारोह में कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के दैव की मिमिक्री की थी, जिसकी वजह से उन्हें कड़ी आलोचना का सामना कर पड़ रहा है.
रणवीर सिंह का माफीनामा
बढ़ते विवाद को देखते हुए आज सुबह रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने किए गए हरकतों पर माफी मांगी और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक नोट शेयर किया. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'मेरा मकसद फिल्म में ऋषभ की जबरदस्त परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था. एक्टर टू एक्टर, मुझे पता है कि उस खास सीन को उस तरह से करने में कितना समय लगा होगा जैसा उन्होंने किया, जिसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं. मैंने हमेशा अपने देश के हर कल्चर, ट्रेडिशन और विश्वास का बहुत सम्मान किया है. अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं.'
'धुरंधर' बनाम 'कांतारा: चैप्टर 1'
धुरंधर के सामने बॉक्स-ऑफिस पर एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह कंतारा चैप्टर 1 के बनाए बेंचमार्क से मुकाबला करने जा रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई, ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने सभी भाषाओं (कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम) में 61.85 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. अकेले 'कंतारा चैप्टर 1' के हिंदी-डब वर्शन ने अपने रिलीज के दिन 18.5 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तुलना को ध्यान में रखते हुए, धुरंधर के पास अभी भी कंतारा के हिंदी डे 1 नंबरों को पीछे छोड़ने का एक मजबूत मौका है, जो इसके वर्ड-ऑफ-माउथ और फाइनल प्री-सेल्स मोमेंटम पर निर्भर करता है.